Foggia. C’è una biblioteca per ragazzi al Cep: mobili e libri acquistati dal Lions

“A ottobre abbiamo organizzato una tavola rotonda dal titolo ‘La forza delle donne’ cui hanno partecipato le personalità che si sono distinte per alcune iniziative. Fra queste c’era Milena Tancredi, responsabile della biblioteca ‘La Magna Capitanata ragazzi”. Gloria Fazia, presidente del Lions club Arpi, ha spiegato come nasce “BiblioCep”, la biblioteca per ragazzi e ragazze presso la Chiesa S.Paolo appena inaugurata.

In questo quartiere popolare e periferico, il Cep, un locale adibito a lettura e consultazione di libri si trovava presso la sede della circoscrizione che, com’è noto, oggi ha i suoi uffici a piano terra, e ha perso il suo ruolo di riferimento e coordinamento per varie attività.

Don Antonio Menichella, parroco di S.Paolo, ha messo a disposizione un locale, i Lions hanno acquistato mobili e libri, secondo un criterio che é stato indicato, appunto, da Milena Tancredi che da anni si occupa di questo settore culturale e che è stata consulente nella scelta. La casa editrice foggiana “Matilda” ha partecipato con una propria donazione di libri.

L’apertura e i suoi orari, per questo periodo, saranno legati all’attività dei volontari, impegnati nei giochi estivi con i ragazzi della zona che hanno terminato la scuola.

“Noi facemmo una promessa in quell’incontro – ha continuato Fazia a proposito dell’incontro di ottobre- che avremmo fatto qualcosa per i bambini di Foggia, in particolare per quelli della periferia che sono più difficili da raggiungere. Con l’obiettivo di disseminare in tutta la città punti di aggregazione culturale. Il Lions Club Arpi ha inteso interpretare il Service distrettuale “La città che vorrei” destinando, ai più giovani abitanti (3-12 anni) di un quartiere periferico della nostra città, la possibilità di avvicinarsi alla lettura in un luogo concepito e allestito per loro, con arredi e libri espressamente acquistati dal Club”.