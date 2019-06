Life zone umide di Capitanata: convegno finale all’Oasi lago Salso di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 20 giugno 2019. Si terrà venerdì 21 e sabato 22 giugno, presso l’Oasi del Lago Salso a Manfredonia il convegno finale del progetto LIFE+09 NAT/IT/000150 “INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DELLE ZONE UMIDE COSTIERE NEL SIC ZONE UMIDE DELLA CAPITANATA”, giunto alle battute finali, dopo circa 8 anni di azioni di conservazione e monitoraggio.

Per la realizzazione del progetto, tra gli altri Enti competenti sul territorio, è stato coinvolto il Consorzio per la bonifica della Capitanata in qualità di beneficiario associato al partenariato che ha realizzato 4 delle 7 “azioni concrete di conservazione” previste dal progetto: le azioni C2, C5, C6 e C7. Per quanto riguarda l’azione C2 – sottolinea il Direttore Generale Francesco Santoro – che prevedeva specificamente il ripristino di 40 ettari di habitat 1510* lagune costiere, aree ex “Valle da Pesca” interessate da opere non autorizzate ed occupazioni abusive che ostacolavano l’avvio dell’azione, il ruolo del Consorzio è stato assolutamente incisivo e determinante. Difatti, continua il dott. Santoro, dopo circa un anno dall’emanazione di ordinanze di rilascio ex art. 823, 2° comma del Codice Civile – primo esempio in Italia di provvedimento di tal specie adottato da un consorzio di bonifica – a fine 2017, sono state eseguite le demolizioni dei manufatti abusivi. È stato un importante segnale di ripristino della legalità in un’area che per decenni era stata sottratta alla fruizione pubblica e che è stata interessata da diffuse forme di illegalità, nonostante fosse sottoposta a numerosi vincoli ambientali e paesaggistici, oltre che inserita nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano.

Esprime la propria soddisfazione il Presidente del Consorzio Giuseppe De Filippo – che sarà presente al Convegno per l’avvio dei lavori – per l’importante risultato raggiunto e la riqualificazione della zona collocata tra la foce del torrente Candelaro, la riserva dello Stato di Frattarolo e l’Oasi Lago Salso, sito con enormi potenzialità di valorizzazione ambientale”.