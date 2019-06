Lo storico Giordano Bruno Guerri a Bari per la fondazione Tatarella

Di:

Foggia, 20 giugno 2019. Per la rassegna Incontri d’Autore, la Fondazione Tatarella ha l’onore e il privilegio di ospitare lo storico Giordano Bruno Guerri, Venerdì 21 giugno, alle ore 18.30 al Centro Polifunzionale Studenti (Ex Palazzo delle Poste).

Con “Disobbedisco: Cinquecento giorni di rivoluzione – Fiume 1919-1920” , edito da Mondadori, Giordano Bruno Guerri ricostruisce le vicende dell’impresa di Fiume e la poliedrica personalità di Gabriele D’Annunzio.

Il volume, scritto con lo stile stile che contraddistingue il suo autore, prende vita da migliaia di documenti inediti provenienti dagli Archivi del Vittoriale, con una narrazione coinvolgente, che porta alla luce aspetti inediti del grande poeta.

L’evento è introdotto dal vice presidente della Fondazione Fabrizio Tatarella.

L’ingresso è libero.

Disobbedisco

Cinquecento giorni di rivoluzione – Fiume 1919-1920” (Mondadori)

Il 12 settembre 1919 un poeta, alla testa di duemila soldati ribelli, conquista una città senza sparare un colpo. Vi rimarrà oltre un anno, opponendosi alle maggiori potenze sotto gli occhi di un mondo ancora sconvolto dalla Grande Guerra. Lo scopo di Gabriele d’Annunzio e dei suoi legionari non era solo rivendicare l’italianità di Fiume: il Vate sognava di trasformare la sua «Impresa» in una rivoluzione globale contro l’ordine costituito, e nell’avveniristica Carta del Carnaro – una costituzione avanzatissima – teorizzò un governo della cosa pubblica lontano da quello dello Stato liberale, socialista, fascista. Per sedici mesi Fiume fu teatro di cospirazioni, feste, beffe, battaglie, amori, in un intreccio diplomatico e politico sospeso tra utopia e realtà. Militari, scrittori, aristocratici, industriali, femministe, sovversivi, politici, ragazzi fuggiti di casa componevano l’esercito del «Comandante», inconsapevoli di quanto avrebbero influenzato l’immaginario del Novecento. Nelle luci e nelle ombre dell’Impresa ritroviamo, a distanza di cento anni, molti aspetti del mondo di oggi: la spettacolarizzazione della politica, la propaganda, la ribellione generazionale, la festa come mezzo di contestazione, la rivolta contro la finanza internazionale, il conflitto tra nazionalismi, il ribellismo e la trasgressione. Mussolini, che a Fiume tradì d’Annunzio, saccheggiò quell’epopea adottandone la liturgia della politica di massa: i discorsi dal balcone, il dialogo con la folla, il «me ne frego», l’«eia eia alalà», riti e miti: così l’Italia democratica ha voluto dimenticare che la «Città di Vita» fu anzitutto una «controsocietà» sperimentale, in contrasto sia con le idee e i valori dell’epoca sia – e tanto più – con quelli del fascismo. Eppure, se molti legionari aderirono al regime, come Ettore Muti, molti altri furono irriducibilmente antifascisti, confinati o costretti a morire in esilio, come il sindacalista rivoluzionario Alceste De Ambris. Con il suo stile inconfondibile, Giordano Bruno Guerri ricostruisce quei sedici mesi attraverso migliaia di documenti inediti custoditi negli Archivi del Vittoriale, intrecciando in una narrazione appassionante la grande storia con le vicende degli uomini e delle donne che hanno vissuto quell’irripetibile avventura, e portando alla luce un aspetto inedito della poliedrica personalità dell’uomo che ne fu l’ispirato animatore e l’indiscusso protagonista.

“Credemmo per vincere, patimmo per vincere, lottammo per vincere. E che

m’importa d’esser vinto nello spazio se sono destinato a vincere nel tempo?” Gabriele d’Annunzio.

Breve bio G.B.Guerri

Storico, saggista, giornalista e accademico italiano, noto studioso del XX secolo italiano, in particolare del ventennio fascista e dei rapporti fra italiani e Chiesa cattolica, ha diretto «Storia illustrata» e «L’indipendente», è stato direttore editoriale dell’Arnoldo Mondadori Editore, autore e conduttore di trasmissioni radiofoniche e televisive.

È presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani e del Museo di Salò.

Fra i suoi libri: “Fascisti”, “Giuseppe Bottai”, “Italo Balbo”, “Galeazzo Ciano”, “Rapporto al duce”, “Un amore fascista”. “Benito, Edda e Galeazzo, D’Annunzio”. “L’amante guerriero”, “Filippo Tommaso Marinetti”, “Il sangue del Sud”, “Il bosco nel cuore”, “La mia vita carnale”.

—

Segreteria Fondazione Giuseppe Tatarella

Via Piccinni, 97