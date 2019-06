A Manfredonia l’europarlamentare M5S Rosa D’Amato

Di:

L’europarlamentare 5 Stelle Rosa D’Amato, rieletta nella circoscrizione sud, ha fissato per venerdì 21 giugno alle ore 19.30 l’appuntamento con i pentastellati sipontini che l’hanno sostenuta e hanno contribuito a far si che il Movimento 5 Stelle raggiungesse l’ottimo risultato alle consultazioni di fine maggio, risultando la prima forza politica della città.

La D’Amato ha espresso la volontà di ritornare a Manfredonia per ringraziare i cittadini e il gruppo storico degli attivisti sipontini, capitanati dai consiglieri comunali uscenti Massimiliano Ritucci e Gianni Fiore. La parlamentare europea parlerà in via del Rivellino, nei pressi della villa comunale e dell’ingresso principale del castello.

L’attesa per questo incontro è pienamente ricambiata da quanti a Manfredonia hanno inteso premiare il lavoro fatto dalla D’Amato nel precedente mandato e la sua ormai profonda conoscenza dei fondi europei e delle opportunità da sfruttare per far crescere la Puglia e il Mezzogiorno d’Italia.