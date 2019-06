Manfredonia. Ordinanza divieto di balneazione “Canale acque alte Siponto”

Di:

Manfredonia, 20 giugno 2019. Con ordinanza del 19 giugno 2019, il Commissario straordinario del Comune di Manfredonia ha ordinato il “divieto di balneazione 100 metri a destra e 100 metri a sinistra dalla foce del Canale delle Acque Alte.”

Come risaputo, “causa la ostruzione della condotta fognaria cittadina, risulta in atto una tracimazione liquami fognari che dalla Via degli Ipogei si riversano nell’antistante Canale delle Acque per poi confluire nelle acque marine costiere.”

Atto

ORDINANZA DIVIETO DI BALNEAZIONE CANALE ACQUE ALTE SIPONTO

Redazione StatoQuotidiano.it