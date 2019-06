Manfredonia. San Leonardo, l’evento elio solstiziale

Di:

Il solstizio d’estate era chiamato “Porta degli uomini”, mentre quello d’inverno “Porta degli Dei”: queste porte segnano il passaggio del sole nella sua fase ascendente, che riconduce al mondo materiale, e a quella discendente che riconduce al mondo divino. Nell’antichità si festeggiava il sole che trionfa nel cielo, collegando quindi tale periodo dell’anno con la comunicazione diretta fra visibile e invisibile.

Questo anno 2019, il solstizio è il 21 giugno alle T U = 15 54.

Il sole è il simbolo del Verbo di Dio incarnato nel quale e per il quale tutto è stato creato e illuminato e che ha detto : “Io sono la Luce del mondo, chi segue me non camminerà più nelle tenebre, ma avrà la luce della Vita” (Gv. 8,12). Così il FORO GNOMONICO di San Leonardo “ simboleggiare ” alle12:58 l’evento: l’apogeo ed il trionfo del Cristo, con la culminazione del Sole.

A cura del prof. Giovanni Fantetti