Maturità 2019: debutta la prova doppia. Tacito e Plutarco..

(ansa) Al via stamane alle ore 8,30 la seconda prova scritta dell’esame di maturità per circa 520 mila maturandi, la prova doppia. Sono Tacito e Plutarco gli autori al Classico. Per lo Scientifico (prova di matematica e fisica) la prova prevede la soluzione di un problema a scelta tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica prevede un problema su un condensatore.

Dall’autoritratto al selfie la traccia per i maturandi dell’artistico indirizzo arti figurative plastico scultoreo. La luna e l’anniversario dello sbarco del 1969 quella per l’artistico indirizzo audiovisivo e multimediale.