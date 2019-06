Puglia: Anticiclone in nuovo rinforzo. Sole e caldo in aumento

Di:

Foggia, 20 giugno 2019. Meteo Puglia: ci sono poche novità nel contesto meteorologico di Puglia, Basilicata e Molise sempre interessate da un campo anticiclonico. Alta pressione che garantisce una fase all’insegna della stabilità e del bel tempo prevalente. Soltanto nelle ore pomeridiane un temporaneo aumento della nuvolosità interesserà i settori appenninici Lucani e Alta Murgia con sporadici brevi piovaschi. Per il resto tanto sole e caldo in intensificazione con temperature in lieve aumento. Massime fino a 34-36 gradi sulle pianure interne Pugliesi e Lucani, inferiori altrove, in particolare in prossimità dei litorali. Ventilazione debole variabile a regime di brezza, mari quasi calmi o poco mossi su tutti i settori.

Venerdì 21 Giugno Cielo sereno e caldo in aumento sul Sud-Est, punte di 35-37 gradi su Puglia e Basilicata

VENERDI’: l’anticiclone protegge il Sud-Est d’Italia dal transito delle piovose perturbazioni atlantiche. Stabilità e bel tempo continueranno a fare da padrone nello scenario meteorologico di Puglia, Basilicata e Molise con una nuova intensificazione del caldo. Temperature in aumento sia nei valori massimi che nei minimi con punte diurne fino a 35-37 gradi sulle pianure interne di Puglia e Basilicata. Valori inferiori in prossimità dei litorali, ma in questo caso sarà l’alto tasso di umidità e quindi l’afa ad incrementare il disagio fisico. Venti deboli variabili a regime di brezza con mari quasi calmi o poco mossi.

Sabato 22 Giugno Ondata di caldo, tempo soleggiato, punte di 38-40 gradi sul Sud-Est

SABATO: gran caldo sulle regioni di Sud-Est in particolare tra Puglia e Basilicata con temperature massime fino a 38-40 gradi. Proseguirà infatti l’azione dell’anticiclone nord africano, che oltre a dar luogo a stabilità e bel tempo, salvo innocue velature in transito, convoglierà un flusso di correnti dall’entroterra tunisino verso le nostre regioni. Ventilazione debole variabile, a regime di brezza con mari quasi calmi o poco mossi.

fonte 3bmeteo