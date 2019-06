Sarri: “La Juve è il coronamento di una lunga carriera” (VIDEO)

Di:

L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è ufficialmente iniziata. L’ex allenatore di Napoli e Chelsea è stato presentato in mattinata alla stampa: “L’offerta della Juve, la società più importante d’Italia, è il coronamento di una carriera lunghissima, che nell’80% del percorso è stata difficilissima. Ho rispettato tutti, anche la mia professionalità e il mio percorso”. Sarri non rinnega il suo passato al Napoli: “Da bambino ero tifoso del Napoli e lì ho dato tutto, dal punto di vista professionale e morale. Nell’ultimo mese ho avuto dubbi, che la società mi ha tolto presentando Ancelotti. Non è stata colpa della società, ma mia, perché il dubbio tra continuare o andare via era forte. Ho preferito andare all’estero, per non passare subito a un’altra italiana. Se esco dal San Paolo so che se mi applaudono è una manifestazione d’amore, se mi fischiano è una manifestazione d’amore. Uscirò volendogli bene come prima, in un modo o in un altro”.

fonte Gazzetta.it

https://youtu.be/oOTGTA4YLi4