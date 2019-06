Scioglimento Consiglio comunale Mattinata, TAR Lazio respinge ricorso

Di:

”Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per “concretezza” ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per “univocità”, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per “rilevanza”, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale”.

Con recente sentenza, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciandosi, ha respinto il ricorso proposto da -OMISSIS-, Michele -OMISSIS- e Pasquale Arena, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo-OMISSIS-, Comune di (Mattinata,ndr), non costituito in giudizio, per l’annullamento del d.P.R. 19 marzo 2018 che ha disposto lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Mattinata, ex art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000,

della relazione del Prefetto di-OMISSIS- prot. 809/OPS/2017 del 28 dicembre 2017;

della relazione del Ministro dell’Interno del 15 marzo 2018;

della relazione predisposta dalla Commissione d’indagine presso il Comune di -OMISSIS-;

del provvedimento del Prefetto di-OMISSIS- prot. n. 18090 del 16 maggio 2017, di nomina della Commissione d’indagine presso il Comune di -OMISSIS-;

del provvedimento del Prefetto di-OMISSIS- prot. n. 29856 del 14 agosto 2017, di proroga per ulteriori tre mesi dei lavori della Commissione di accesso;

del parere del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, con il quale è stata ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 143 del T.U.E.L.;

delle note e delle informative di Polizia giudiziaria richiamate negli atti sopra indicati.

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano.

FATTO

Il Prefetto di Foggia, con decreto del 16 maggio 2017, successivamente prorogato, ha nominato i componenti della Commissione di indagine e ha disposto l’accesso presso il Comune di Mattinata, poiché a seguito di accertamenti svolti dalle Forze di Polizia, anche a seguito di esposti, sono emersi possibili condizionamenti degli esponenti dell’amministrazione locale da parte di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata, fortemente radicata sul territorio.

Dagli accertamenti svolti è risultata l’esistenza di rapporti parentali e di collegamenti diretti ed indiretti degli organi elettivi con le consorterie radicate nel territorio e forme di condizionamento anche solo passivo degli stessi, che hanno sviato il perseguimento dei fini istituzionali con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. Pertanto, con relazione del 28 dicembre 2017, il Prefetto ha proposto l’adozione della misura prevista dal citato art. 143 ed il consiglio comunale è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2018.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, nelle qualità precedentemente rivestite di sindaco, vice sindaco, assessori e consiglieri del Comune di Mattinata, eletti nella tornata del 25 maggio 2014, hanno impugnato il decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 2018 e gli atti connessi indicati in epigrafe, con i quali gli organi del predetto Comune sono stati disciolti ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RICORSO

I ricorrenti formulano i seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 T.U.E.L. – Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per sviamento di potere, erroneità del presupposto, violazione del procedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità, carenza di motivazione.

Con tale articolato motivo essi sostengono l’inidoneità probatoria di tutte le singole vicende ed argomentazioni, che censurano partitamente, poste dall’Amministrazione alla base del provvedimento impugnato.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 T.U.E.L. – Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per sviamento di potere, erroneità del presupposto, violazione del procedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità, carenza di motivazione per ingiustificato omesso esame della documentazione offerta in sede endoprocedimentale.

Con tale motivo i ricorrenti lamentano che la Commissione d’Indagine avrebbe acquisito documenti amministrativi in maniera parziale e discontinua, rifuggendo ogni contatto con gli “esaminati” e rifiutando di ricevere, da questi, ogni documento o chiarimento che potesse incrinare il quadro accusatorio. Infatti il Sindaco si è recato, seppur non invitato, in Prefettura a fornire documenti ed illustrazioni ma l’Amministrazione avrebbe completamente ignorato quanto prodotto dal Sindaco in funzione collaborativa.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, costituiti in giudizio, hanno chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.

Con l’ordinanza n. 4049 del 5 luglio 2018 è stata disposta l’acquisizione, dall’amministrazione, in versione integrale e fermo il rispetto delle cautele imposte dalla natura classificata del testo, copia degli atti istruttori sulla base dei quali è stato emanato l’impugnato provvedimento di scioglimento.

A seguito della conoscenza della relazione conclusiva della Commissione d’accesso e degli altri atti prodotti dall’amministrazione, nonché in vista della trattazione del merito, i ricorrenti hanno depositato memoria conclusiva a ulteriore sostegno delle domande proposte e, con memoria di replica del 10 maggio 2019, hanno chiesto lo stralcio dagli atti e dei documenti depositati dall’amministrazione il 9 maggio 2019, poiché tardivi.

All’udienza pubblica del 22 maggio 2019, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Le risultanze di indagine

Si dà conto innanzitutto del contesto territoriale del comune di -OMISSIS- – centro turistico situato all’interno del -OMISSIS- – caratterizzato dalla pervasiva ingerenza di agguerrite associazioni criminali, spesso in conflitto tra loro, strutturate essenzialmente su base familiare ed operanti in stretta sinergia con altri sodalizi radicati nelle aree limitrofe.

La criminalità garganica – connotata da un rigido codice di condotta interno e dalla propensione ad imporsi facendo uso di metodi particolarmente cruenti – ha nel tempo consolidato un capillare controllo del tessuto economico e sociale, anche a seguito di una lunga scia di efferati fatti di sangue e di episodi di c.d. “lupara bianca”, di cui recentemente si è registrata una recrudescenza in concomitanza con il riaccendersi della conflittualità tra le consorterie locali per il dominio del territorio.

Viene evidenziata la continuità che ha caratterizzato la conduzione dell’ente negli ultimi anni, atteso che ben quattro membri dell’attuale consiglio comunale, nonché il sindaco ed il vicesindaco, hanno fatto parte dell’amministrazione eletta nel 2010; viene, altresì, evidenziato che diversi esponenti della compagine di governo e dell’apparato burocratico del comune – alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale – annoverano frequentazioni ovvero relazioni di parentela o di affinità con persone controindicate o con elementi delle famiglie malavitose localmente egemoni.

Sono stati presi in considerazione anche gli atti intimidatori compiuti nel confronti del responsabile del settore polizia municipale, il quale ha più volte denunciato di avere subito danneggiamenti alla propria autovettura, pur avendo sottolineato il Prefetto che il predetto responsabile ha omesso di sporgere denuncia contro un tentativo di incendio verificatosi ad agosto 2016 sempre ai danni dell’autovettura di sua proprietà.

Particolare risalto è dato all’attività gestionale dell’ente con specifico riferimento al settore degli affidamenti di lavori e servizi pubblici, tradizionalmente esposto al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, nel quale assumono valore emblematico le vicende relative all’affidamento delle opere di realizzazione di un impianto sportivo aggiudicate a gennaio 2014, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 allora vigente, ad una società il cui socio ed amministratore unico ed il cui responsabile tecnico sono stretti parenti di un noto “capoclan”.

La relazione evidenzia che sebbene le opere non risultino concluse, l’impianto risulta aperto e utilizzato, in assenza di certificato di agibilità.

Ulteriori anomalie sintomatiche di uno sviamento dell’agire amministrativo a vantaggio di ambienti controindicati sono state riscontrate in relazione alla gara informale mediante procedura negoziata per l’affidamento – limitatamente al periodo maggio-ottobre 2016 – del servizio di gestione delle aree di sosta per parcheggio a pagamento senza custodia nel centro urbano, avviata a marzo 2016. Ed invero, con determina del successivo mese di maggio il servizio è stato aggiudicato ad un’impresa il cui amministratore unico, oltre ad avere pregiudizi di natura penale, annovera frequentazioni con pregiudicati locali. Inoltre, taluni dipendenti della ditta affidataria – che è stata l’unica partecipante alla gara – sono risultati vicini a personaggi di notevole spessore criminale ed hanno tratto vantaggio dall’organizzazione del lavoro adottata dalla ditta medesima.

Sempre con riferimento al settore degli affidamenti di lavori e servizi comunali, si fa menzione di un procedimento ad evidenza pubblica avviato con delibera di giunta di maggio 2016 per la concessione annuale del servizio di gestione di un’area destinata a parcheggio pubblico, sita in una località ad elevata vocazione turistica. Anche in questo caso alla procedura ha preso parte una sola ditta, già concessionaria del servizio nei due anni precedenti, il cui titolare è ritenuto contiguo ad un potente gruppo criminale.

Viene quindi segnalato che un chiosco bar collocato nell’area verde della villa municipale è gestito da una società titolare di una concessione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata nel 1995, il cui amministratore unico è un consigliere comunale del quale è stata documentata la vicinanza ad un personaggio con pregiudizi penali, legato alle consorterie locali, società che nel giugno 2017 è stata autorizzata ad occupare una porzione aggiuntiva di suolo pubblico, tuttavia a canone concessorio invariato.

Irregolarità altrettanto gravi e significative sono state rilevate con riferimento all’attività svolta da un’altra società – parimenti concessionaria di un chiosco bar sito in un tratto di arenile di proprietà comunale – di fatto gestita da un pluripregiudicato contiguo ad uno dei sodalizi territorialmente egemoni, il quale figura tra i dipendenti della società medesima formalmente amministrata da un suo stretto parente.

Sono stati riscontrati manufatti realizzati in difetto dei necessari titoli abilitativi su un terreno posto all’interno dell’area protetta del -OMISSIS-, in cui si trovavano in sosta, tra gli altri, tre compattatori in uso alla ditta affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di -OMISSIS-, senza che l’amministrazione abbia effettuato controlli.

Inoltre sono segnalati numerosi affidamenti diretti, sempre alle stesse ditte che annoverano tra i propri dipendenti o amministratori taluni soggetti vicini ad ambienti malavitosi per rapporti di parentela, affinità o frequentazione.

Assume rilevanza sintomatica la circostanza che il comune – pur avendo sottoscritto a marzo 2017 un protocollo di intesa finalizzato ad ampliare l’ambito di applicazione delle misure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – ha omesso di svolgere accertamenti antimafia con riferimento alle imprese esercenti attività particolarmente esposte al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata quali strutture alberghiere, locali di pubblico intrattenimento e stabilimenti balneari.

Inoltre, su circa sessanta ditte iscritte nell’elenco dei fornitori dell’ente, soltanto tre sono risultate in possesso di certificazione antimafia e nessuna di quelle operanti nel settore del movimento terra è iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. -OMISSIS-) gestito dalla Prefettura di-OMISSIS-.

Il Prefetto e la Commissione di indagine rilevano altresì che a maggio 2014 la giunta – in violazione della normativa di settore ed attingendo ad una pregressa graduatoria a tempo determinato approvata con determina dirigenziale di luglio 2013 – ha disposto l’assunzione in qualità di agenti di polizia municipale, limitatamente alla successiva stagione estiva, di un parente del menzionato pluripregiudicato contiguo alla criminalità garganica e del coniuge di un soggetto di cui sono state documentate frequentazioni con elementi delle consorterie locali. Nello specifico, l’amministrazione comunale ha proceduto all’assunzione delle medesime persone già reclutate a seguito della richiamata determina del 2013, confermandole anche per la stagione estiva del 2015.

Altra vicenda emblematica è quella relativa a due circoli privati titolari di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande ed all’installazione di apparecchi da gioco lecito, notoriamente frequentati da soggetti controindicati, tra cui il “capoclan” di cui si è detto. In proposito, viene segnalato che a settembre 2017 un dipendente comunale è stato controllato all’interno di uno dei circoli in parola e che al momento del rilascio delle predette autorizzazioni l’amministrazione comunale ha omesso di effettuare la comunicazione di cui all’art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedendo alla revoca delle stesse a seguito della motivata richiesta in tal senso da parte del Prefetto.

L’Organo ispettivo evidenzia infine che tra i fondatori di un’associazione costituita nel 2016 e beneficiaria di contributi comunali figurano uno stretto familiare del sopra indicato “capoclan”, un assessore ed il summenzionato consigliere comunale, del quale è stata documentata la vicinanza al più volte citato personaggio con pregiudizi penali legato alle consorterie locali

SENTENZA INTEGRALE TAR LAZIO – RICORSO CONTRO LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MATTINATA

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata