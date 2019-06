Separazioni: cambia l’assegno di mantenimento

Di:

Grosse novità in vista per chi vuole separarsi e non ha molti soldi da versare all’ex per il mantenimento: la Cassazione ha appena firmato un’ordinanza con cui dice addio – così come già aveva fatto per l’assegno divorzile nel 2017 – al criterio del “tenore di vita”. In buona sostanza, da oggi in poi gli alimenti dovranno seguire un metodo di quantificazione diverso rispetto a quello storicamente adottato. Metodo che, in conformità con la proposta di legge pendente in questo momento in Parlamento, dovrà tenere conto innanzitutto della durata del matrimonio. Dopo un matrimonio lampo potrebbero spettare non più di 170 euro, così come è stato nel caso deciso dalla Corte.

fonte https://www.laleggepertutti.it/289520_separazioni-cambia-lassegno-di-mantenimento