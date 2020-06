Concorsone OSS, di Biase “Graduatoria errata per i partecipanti da Sanitaservice”

, 20 giugno 2020. “La Commissione di concorso, su segnalazione dell’Area Politiche del Personale dell’azienda ospedaliera OO.RR., si accinge a ridurre il punteggio assegnato in occasione della graduatoria finale ai partecipanti al concorso provenienti da ‘Sanitaservice’. A tali concorrenti è stato detto che non verranno assegnati punti per le prestazioni rese presso le strutture sanitarie della ASL FG. Assume l’Area del Personale che le prestazioni non sarebbero state rese alle dirette dipendenze dell’ASL.. Prescrive infatti che i titoli da valutare sono quelli concernenti i servizi resi presso la ASL e non alle dirette dipendenze della ASL”. Lo dice in una nota il dottor Antonio di Biase, ex amministratore unico di Sanitaservice.

“L’aver svolto le prestazioni alle dipendenze della Sanitaservice implica che le stesse siano state rese per forza presso la ASL FG. È lapalissiano. E’ indiscutibile quindi che, essendo la Sanitaservice societa’ in house della asl fg, la prestazione e’ stata necessariamente resa presso le strutture sanitarie della stessa asl. Il punteggio attribuito per servizio reso e’ conseguentemente intoccabile. Non sarebbe male che Altri facessero sentire la loro voce“, termina il dr. di Biase.