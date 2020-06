Bari, 20 giugno 2020.: 3 casi residenti in provincia di Foggia, 1 caso residente in provincia di Bari, 1 residente in provincia di Brindisi. Sono stati registrati due decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 160.662 test. Sono 3.765 i pazienti guariti. 220 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.525, così suddivisi: 1.490 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 659 nella provincia di Brindisi; 1.167 nella provincia di Foggia; 520 nella provincia di Lecce; 280 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

Uno dei 3 casi odierni riguarda l’area geografica di Manfredonia (Fg): da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it, si tratta di 1 solo caso di positività: già contatto di positivi familiari negativizzati. Soggetto giovane, completamente asintomatico. Non ambito ospedaliero.

MAPPA “ATTUALMENTE POSITIVI” PROVINCIA DI FOGGIA (BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE 20.06.2020, ORE 14)

Foggia, Torremaggiore, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo: tra “6-10” casi attualmente positivi.

Cerignola, Manfredonia (1), Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Lesina, Bovino “1-5 casi”. Altri > Comuni senza casi.