, 20 giugno 2020. Sono qui a scrivere questo piccolo chiarimento sulla vendita e la detenzione di monete. Nel caso da voi citato si parla di un lotto di monete provenienti dal. Iniziamo facendo un po’ di chiarezza sulla normativa italiana. Per la legge italiana (DL 22 Gennaio 2004, n° 42) ogni oggetto con più di 50 anni è un bene di “interesse culturale”, mentre tutti quelli con più di 100 anni sono considerati “bene archeologico”.

Nello stesso decreto viene stabilito però che le monete, possono essere considerate anche come “Oggetto da collezione privata”. Questo perché sono spesso oggetti coniati in migliaia, se non milioni, di esemplari e, quindi, non unici. Nonostante ciò, a volte ci sono anche monete classificate come “beni culturali di interesse”, che sono soggette alla tutela della legge e non possono essere vendute e, a volte, nemmeno detenute. Ma come si fa a capire quando una moneta si può legalmente detenere o deve essere consegnata?

Partiamo dal presupposto che ogni moneta trovata in un terreno, anche se di proprietà, va consegnata alla più vicina Soprintendenza o ai Carabinieri entro 24 ore dal suo ritrovamento. In realtà, non si dovrebbe nemmeno toccare ma andrebbero chiamate subito le autorità per il recupero, tranne nel caso in cui vi sia il rischio che l’oggetto, essendo visibile, possa essere rubato.

Venendo ora al succo del discorso, la domanda sorge spontanea: è lecito vendere e acquistare monete? La risposta è si. Una moneta può essere venduta se accompagnata da fattura e da un certificato che ne attesti la legittima provenienza, cioè che la moneta non viene da uno scavo illegale e non è stata ritrovate per terra, ma viene dal mercato antiquario, da vecchie collezioni o magari da uno stato in cui è legale la vendita anche di quelle trovate per puro caso. In Italia c’è il Nucleo Tutela dei Carabinieri che egregiamente protegge il nostro patrimonio culturale e controlla anche che non si vendano on line beni culturali che invece dovrebbero essere di proprietà della collettività.

In caso di vendite illecite il Nucleo Tutela si attiva e sequestra il tutto; quindi, se trovate in vendita delle monete in una casa d’asta, queste con buona probabilità sono legali. Cosa diversa se trovate annunci su siti di vendite senza alcun controllo: spesso, proprio in questi siti, vendono monete questi incauti tombaroli (è il nome con cui si indica chi ruba beni culturali alla collettività per rivenderli) ma come già ho detto, il nucleo tutela è sempre attivo e quindi prima o poi verranno beccati (basta fare un giro su internet per vedere quanta gente viene arrestata). Tornando a noi e alle monete in vendita sul sito internet indicato da questa testata, si legge chiaramente:

“Lotto di monete medievali zecche del Sud Italia

Monete classificate, nel complesso in buone condizioni.

Zecche del Sud Italia; Brindisi, Messina, Manfredonia e Napoli

Dodici esemplari con regnanti Svevi, Angioini, Aragonesi e Spagnoli.

Carlo I d’Angiò, Manfredi di Svevia, Federico II, Filippo II, Federico d’Aragona”.

Questo significa che è in vendita un lotto di monete del Sud Italia, coniate in ZECCHE del Sud Italia, in quello che era il Regno di Sicilia (poi Regno di Napoli). Tra le zecche attive nel Regno di Sicilia ci fu anche quella di Manfredonia (attiva per un breve periodo).

Questo non vuol dire che provengono da Manfredonia, ma solo che sono state coniate nella città durante il regno di Manfredi, che spostò la principale zecca del Regno da Brindisi a Manfredonia. Stiamo quindi parlando del periodo che va dal 1258 al 1266, quelle monete hanno lasciato Manfredonia circa 800 anni fa. Da dove provengono realmente? Questo non si sa, perché sono monete ormai private del loro contesto archeologico, quindi inutili dal punto di vista storico, possono provenire anche dalla Grecia, visto che le monete nel medioevo circolavano proprio come oggi (anche se sulle monete in mistura del Regno di Sicilia ci sarebbe molto da dire e la loro circolazione era molto circoscritta).

Quindi è fuorviante dire che ci sono “oggetti archeologici provenienti da Manfredonia in vendita a pochi euro”, perché il venditore ha specificato che sono monete di quella zecca, non che vengono dalla città di Manfredonia. Per classificare una moneta che deve essere messa in vendita, la zecca è fondamentale, anzi è il secondo criterio utilizzato dopo quello che indica l’autorità emittente (in questo caso Manfredi Re) quindi, se decidete di controllare sui siti di una qualsiasi casa d’asta, troverete sempre citata Manfredonia quando si tratta di alcune monete di re Manfredi.

Non conosco la casa d’asta in oggetto, né il venditore che le mette in vendita (la casa d’asta non è italiana) ma penso che, se vendessero monete prese illegalmente in qualsiasi posto in Italia, le autorità competenti sarebbero già intervenute. Ma anche nel caso in cui si tratti di monete illegali, provenienti da scavo, la provenienza da Manfredonia è da escludere con le notizie in nostro possesso: zecca di Manfredonia non vuol dire “trovata a Manfredonia”, ma solamente “coniata a Manfredonia”.

Questa breve precisazione spero serva anche come monito per tutti quelli che trovando per terra delle monete le intascano, pensando di aver trovato una fortuna; in realtà, tranne che in rarissimi casi (ma è come vincere al Superenalotto), viene trovata una moneta dal valore di pochi euro, che non potrà mai essere venduta, ma solamente tolta alla ricostruzione storica della città. Quindi nessuna “indignazione”, non è per un lotto di monete da pochi euro che dovete indignarvi, in questo caso non c’è niente di illegale (a meno che, in caso di un controllo, risultino monete illegali, ma questo non ci è dato saperlo).

Detto ciò, vi consiglio sempre di acquistare monete da rivenditori seri ed affidabili, collegati magari alla NIP (Numismatici Italiani Professionisti) che, sicuramente, non vi venderanno mai monete illegali (soprattutto perché l’incauto acquisto è reato).

Concludo ricordandovi e consigliandovi di segnalare sempre ogni vostro minimo ritrovamento ai carabinieri o alla soprintendenza, solo così dimostrerete di amare davvero la vostra terra. Cordiali saluti”.

A cura del Dott. Domenico Luciano Moretti – Centro Studi Storico Archeologici del Gargano