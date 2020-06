E’ uscito “Mitici” il nuovo singolo del cantautore pugliese Deca

Bari, 20 giugno 2020. E’ approdato “Mitici” in tutti i digital store, il nuovo singolo di Deca, all’anagrafe Giuseppe de Candia. Un pezzo generazionale che sottolinea il bisogna di sentirsi mitici per affrontare la quotidianità e realizzare i propri sogni, spesso fantasticando, andando oltre quelle che sono le nostre capacità. E’ così che bisogna fare per credere in noi stessi e nei nostri progetti. Mitici, scritto e prodotto dall’artista stesso, con altruismo e volontà di imporsi con fantasia e consapevolezza alle difficoltà che la sua generazione affronta, essere figli con responsabilità sapendo dei sacrifici di un genitore, il mito da sfatare dei “figli di” e altre situazioni dove Deca ironizza.

Il brano è da ascoltare con delle riflessioni soggettive. L’importante è sentirsi mitici anche nelle difficoltà di tutti i giorni, come quando ci si trova davanti ad un muro che ci fa rimbalzare e cadere, facendoci molto male; Ma noi, appunto mitici, ci rialziamo riprendendo il nostro percorso e i nostri obiettivi dell’avventura più bella che possa esistere, la vita.