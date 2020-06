Il coro dauno U.Giordano riprende le prove dal vivo al Parco Città

“Sono lieto di invitare tutti gli amici della zona di Foggia, provincia e comunque in grado di visualizzare il canale televisivo, alla visione dei Carmina burana di Carl Orff che andranno in onda su Telefoggia alle 21,40 di stasera e che saranno replicati nei giorni successivi. E’ un modo per poter festeggiare quest’anno la Festa della Musica che avrebbe visto il Concerto dedicato ai QUEEN”. Lo comunica in una nota il direttore del Coro Dauno U. Giordano, il maestro Luciano Fiore. Per il 21 giugno, giorno dedicato a livello nazionale alla musica, si sarebbe svolto a Parco città il concerto Somebody to…Queen, ispirato al gruppo rock e organizzato con l’Università di Foggia, Telefoggia, Parco Città. Ma è saltato a causa del Covid-19, come le prove per selezionare i coristi.

“Di questi tempi – dice il maestro- solo i più fortunati sono riusciti a organizzarsi per un concerto dal vivo, per celebrare questa giornata in molti si sono organizzati con concerti suonati in piccoli spazi e mandati online. Noi abbiamo pensato di replicare quello dello scorso anno, i Carmina Buran, che fu realizzato con il direttore del Conservatorio di Musica “N. SALA” di Benevento, i solisti, il coro del Conservatorio di Benevento e il coro Dauno, le riprese audio e video sono di Giorgio Moffa”. Nell’intervista rilasciata all’emittente Telefoggia, Fiore fa sapere che da ieri sono riprese le prove del coro dal vivo presso Parco Città e si augura che, “come per il calcio, anche la musica e le sue attività possano riprendere”.