Foggia. ADICONSUM “Popolare Bari, importante trasformazione in società per azioni”

, 20 giugno 2020. Il 30 giugno prossimo si terrà l’Assemblea straordinaria che dovrà votare la trasformazione della Banca Popolare di Bari in Società per Azioni. “Un passo molto importante – dichiara Giovanni d’Elia presidente di Adiconsum provinciale – che prevedeun’iniezione di liquidità di 1,6 miliardi di euro da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (il FITD) e di Mediocredito Centrale (MCC), che permetterà di rilanciare l’istituto, ma anche di salvaguardare gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati.

Grazie ad una serie di incontri con i Commissari e con i vertici dell’istituto – prosegue d’Elia – è stato possibile ottenere una serie di interventi a tutela degli azionisti e obbligazionisti, a condizione che si realizzi la trasformazione della BPB in S.p.A., riguardanti:

· la copertura integrale delle perdite e la ricostituzione di un capitale minimo di 10 milioni di euro

· la messa a disposizione di azioni gratuite per 20 milioni di euro per i partecipanti all’Assemblea

· un’offerta transattiva che corrisponde ad un indennizzo pari a 2,38 euro per azione a coloro che hanno aderito

all’aumento di capitale 2014/2015

· l’erogazione di un warrant per ciascuna azione posseduta, diversa da quelle sottoscritte nell’aumento di capitale 2014/2015

· l’apertura di un Tavolo di Conciliazione e di Solidarietà

· il regolare pagamento, alle scadenze previste e con la remunerazione stabilita, di tutte le obbligazioni subordinate.

Alla luce dei benefici approvati, Adiconsum – conclude d’Elia – invita gli azionisti e gli obbligazionisti a partecipare all’Assemblea Straordinaria, che si terrà il 30 giugno per veder salvaguardati i propri risparmi”. IMPORTANTE: Adiconsum nazionale organizza nella prossima settimana un webinar gratuito di approfondimento.