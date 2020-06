I “Popolari con Emiliano” fanno un tour in Capitanata: gli esiti

, 20 giugno 2020. I “Popolari con Emiliano”: giornata intesa per il “lider” Massimo Cassano, Assessore Regionale all’Ambiente Gianni Stea e il Coordinatore Provinciale Rino de Martino. Prima tappa Visita al Sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti con la sua giunta.

Incontro con tanti amici di San Giovanni. Questo il programma del Tour che i suddetti hanno compiuto, al fine di raggiungere e incontrare i vari sostenitori. “Finalmente siamo tornati ad incontrare i cittadini di persona – sorride Rino de Martino – ci era mancata molto questa libertà. Ed è proprio l’incontro diretto con i nostri conterranei e con le loro istanze, che spinge il nostro impegno”. Anche Massimo Cassano sottolinea la “Forza e l’ energia che nasce dall’incontro sincero con il nostro popolo è ciò di cui ha bisogno la Puglia, che deve poter essere rappresentata da chi davvero ha a cuore le sue sorti “- C’è bisogno di rassicurazione, che solo una politica partecipata e concreta può mettere in campo, fa eco Gianni Stea durante la campagna elettorale che ha preso il via proprio oggi. Una splendida cornice è stata quella di San Giovanni Rotondo ” RESIDENZA ESTIVA” di Antonio Squarcella, già Sindaco di San Giovanni Rotondo, che ha ospitato i candidati gli amministratoridi PUGLIA POPOLARE e i suoi amici sostenitori sottolineando che ” l’obiettivo comune deve essere quello di valorizzare le potenzialità della nostra Capitanata, che non deve mai più essere trascurata da una visione politica che troppe volte ci ha penalizzati. “La Puglia – continua – è una grande Regione, ma solo riscoprendo e rivalutando tutte le sue caratteristiche, cooperando e marciando insieme, solo così si potrà uscire dalle difficoltà “Con queste parole il candidato regionale Antonio Squarcella, nella lista dei “POPOLARI PER EMILIANO”, ha dato il via ufficiale alla sua campagna elettorale.