Manfredonia – Capitanata “Traces – Giovani Crativi Crescono”

Manfredonia, 20 giugno 2020. L’auspicata ripartenza post lockdown coincide con la fase propulsiva di “Traces – Giovani Crativi Crescono”, il progetto europeo per l’incubazione di start up culturali e creative, di cui “Coworking Smar Lab” è risultato il Local Atelier di riferimento per il Nord Puglia. Proprio nella giornata odierna si è svolta una call per una prima presentazione ai partner di progetto, a tutti i Local Atelier ed ai mentor delle idee selezionate attraverso un Avviso Pubblico.

Brienza Design, Semiosphera, Relax Planner, Just Beach, Puglia Pic Nik: sono le 5 start up selezionate che stiamo accompagnando nel delicato percorso che dall’idea conduce all’ingresso sul mercato. Una quindicina i giovani aspiranti imprenditori che stanno seguendo il programma di incubazione e formazione in cui si affrontano, con l’ausilio di qualificati professionisti, tematiche fondamentali per il business: legali-amministrativi-finanziari, comunicazione, marketing, design thinking, crowfounding, coding ecc. Le idee delle 5 start up spaziano dai servizi innovativi per il turismo alla valorizzazione culturale del territorio.