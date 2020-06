presentazione alla polizia giudiziaria.

, 20 giugno 2020. Svoltosi stamani alil processo per direttissima a carico di L.M., arrestato ieri daidel NORM di Manfredonia, e della Stazione CC di Monte Sant’Angelo, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Il Pm aveva richiesto la misura della custodia cautelare in carcere per l’uomo, difeso dall’avvocato; al termine della direttissima, presieduta dal Giudice, con la convalida dell’arresto è stata disposta la remissione in libertà con obbligo di firma e

Si fa riferimento a un “insospettabile“: l’uomo non ha precedenti ed è regolarmente occupato. Per il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato: 50 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina. L’uomo è stato fermato mentre era in auto sulla Sp 55 direzione Monte Sant’Angelo, durante un normale controllo dei militari della Stazione CC di Monte, che hanno deciso di procedere a perquisizione dopo aver notato l’evidente tensione dell’uomo.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it