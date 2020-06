Monete medievali in vendita su siti on-line

“Lotto di monete medievali zecche del Sud Italia. Monete classificate, nel complesso in buone condizioni. Zecche del Sud Italia provenienti da Brindisi, Messina,e Napoli. Dodici esemplari con regnanti Svevi, Angioini, Aragonesi e Spagnoli: Carlo I d’Angiò,, Federico II, Filippo II, Federico d’Aragona”. Un lotto di 12 monete antiche sono state messe in vendita on-line, comodamente spedibili a casa o ritirabili direttamente presso il venditore di Reggio Calabria. Basta cliccare sulla pagina dello stesso per scoprire che la compravendita di reperti archeologici costituisca una pratica rodata, con prezzi spesso irrisori.