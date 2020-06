Morte mamma e 3 figlie di Orsara. “Vicini al dolore della famiglia Ciasullo”

(Fg) – “Esprimiamo la vicinanza e il cordoglio dell’Amministrazione comunale e della Comunità di Orsara alla famiglia Ciasullo, originaria di Orsara ma residente a Toronto, colpita dall’immane tragedia che ha tolto la vita a una mamma e alle sue tre figlie. Ci stringiamo al papà Michele che in queste ore sta affrontando un dolore incommensurabile”.

Karolina, 37 anni, e le sue tre figlie Klara (6 anni), Liliana (5 anni) e Mila (1 anno) sono morte a Brampton, Canada, a causa di un disastroso incidente automobilistico che ha coinvolto più autovetture. Il furgone della famiglia Ciasullo si stava dirigendo a nord, quando è stato travolto da un’automobile che viaggiava in direzione opposta. L’uomo alla guida dell’autovettura che si è scontrata col furgone familiare ha 20 anni e, secondo quanto accertato dalla Polizia, non poteva guidare poiché risulta che la patente gli era stata sospesa e il suo automezzo aveva una targa non corrispondente allo stesso autoveicolo. Il ventenne è stato ricoverato in ospedale dopo l’impatto, ma non è in pericolo di vita. Sopravvissuto anche Michele Ciasullo. Karolina Ciasullo era un insegnante molto apprezzata. I colleghi e le colleghe della Comunità scolastica alla quale apparteneva la descrivono come una donna intelligente, una docente preparata, una persona dolce e gentile. Adorava le sue figlie Klara di 6 anni, Liliana di 5 e la piccola Mila che aveva soltanto un anno. In Canada, l’incidente che ha distrutto la famiglia Ciasullo ha suscitato profondo dolore. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire approfonditamente le dinamiche dell’incidente.