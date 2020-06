Ombre alla finestra, sibili, bimbo con mantello, storie di fantasmi ad Ascoli Satriano

L’acchiappafantasmiha concluso la sua indagine sul Castello ducale di Ascoli Satriano. La sua presenza era stata ritenuta necessaria dopo le voci insistenti di avvistamenti di fenomeni paranormali (voci, grida) non riconducibili a nessuna ragione logica, che hanno coinvolto anche le maestranze al lavoro per la continuazione e il completamento della ristrutturazione di questo importante sito storico. Ci sono stati dei video con cui Daniele Piccirillo ha documentato la sua visita alle stanze del maniero e l’impegno a rimanere sul luogo in modo da verificare alla luce della sua esperienza se realmente si poteva parlare di una presenza anomala nell’edificio più importante di Ascoli Satriano, per storia e suggestione.

Il Ghost Hunter ha raccontato di aver conosciuto questa sua abilità da giovanissimo, attraverso la scrittura automatica e da allora ha compreso che la presenza anomala, che lui riusciva a percepire, aveva lo scopo di rassicurare le persone a lutto sulla condizione dei defunti, senza altro scopo che quello della rasserenazione dei cari sopravvissuti. Tutto questo è diventato il suo campo d’azione e di indagine dopo avergli causato una prima grande e comprensibile paura, insieme alla più naturale paura di confessare al mondo l’accaduto e di non essere creduto. Questa abilità, racconta Piccirillo, è stata poi nutrita di studi teologici e studi riguardanti il paranormale.

Nell’ultimo video, postato per i cittadini di Ascoli Satriano e per quanti lo seguono da tempo, ci sono i risultati dei suoi sopralluoghi, che egli definisce visite culturali, dove la parte storica si coniuga alla parte spirituale che un luogo permette di percepire. Daniele afferma che il suo campo di indagine, la parapsicologia, si occupa sostanzialmente di quello che per la Chiesa rientra nel mistero dei miracoli, e dietro questa apparente lontananza dalla religione il suo intento dichiarato è quello di rassicurare tutti che la sua posizione non è poi distante dal linguaggio stesso della chiesa. Libri che parlano di fenomeni paranormali sono i proprio i vangeli, ed egli richiama ancora più esplicitamente questo parallelo con la Chiesa quando afferma che si entra in questi luoghi speciali con lo stesso rispetto con cui normalmente il fedele entra nel luogo simbolo dei cristiani.

E’ d’obbligo, per chi si avvicina a queste realtà, salutare insieme la storia e le tracce di essa, tracce che in luoghi speciali si trovano ancora sotto forma di energia non del tutto scomparsa dopo la morte fisica delle persone. E quando ci si avvicina con il dovuto rispetto, si viene ricambiati allo stesso modo, per cui mai lui personalmente ha provato disagio di fronte a questo tipo di indagine e di frequentazioni.

Nel Castello di Ascoli non ha visto nessuno ma ha intravisto un’ombra fugace e velocissima nello spostamento da una finestra all’altra; a questo fenomeno avrebbero assistito anche alcune persone fuori dal castello stesso. Mentre percorreva le celle, ha sentito dietro di lui, ultimo di un gruppo di accompagnatori, ascolani e non, dei passi e un qualcosa di trascinato; ha registrato inoltre un sibilo tradotto in un “sì”, cui è corrisposto un “sì, sì” alla maniera delle affermazioni raddoppiate tipiche dei bambini. E di un bambino gli hanno parlato le persone che hanno visto qualcosa: un bambino con i capelli a caschetto e ricoperto da un mantello. Lui non l’ha visto però. Ne ha solo percepito la presenza. https://www.facebook.com/daniele.piccirillo.73/videos/10157457186756274

Assicura che non ha mai avvertito alcuna forma di paura, non solo per il lavoro che ha scelto di fare, ma anche perché si è trovato talmente bene ad Ascoli che gli è rimasta la curiosità di tornare, accompagnato sempre dalla attuale collaboratrice studiosa di storia pugliese, Eleonora Massafra, e intatto è rimasto il desiderio di poter avere il piacere di passeggiare nuovamente fra quelle mura e di proseguire il suo studio di questo territorio che ha suscitato la sua entusiastica ammirazione. Studiare, ad esempio, le scritte in caratteri greci riscontrate in alcune celle. Ascoli, a suo dire, è una bellissima e preziosa realtà di storia e di arte, che merita tutta la nostra attenzione, anche indipendentemente dalla presenza dei fantasmi. Personalmente egli non è interessato a nessuna “scampagnata con fantasma” ma solo a dare la sua testimonianza, nei limiti in cui può essere accertata, che la speranza in una vita dopo la morte non è una illusione.

Un’altra paura manca del tutto al nostro cacciatore di fantasmi: il timore di essere preso per un contafrottole. Lui sa benissimo che in questi casi la popolazione si divide nettamente in due: da una parte ci sono quelli che “hanno visto e sentito” e che sono i soli, a suo dire, in grado di comprendere l’entità del racconto; dall’altra ci sono gli scettici, dialogare con i quali per Daniele Piccirillo è un imperativo etico, in un confronto leale che poi porta ad una maggiore reciproca conoscenza e ad una maggiore consapevolezza della bellezza dei luoghi oggetto di uno studio così appassionato.

Certo non manca il brontolio secondo cui non bisognerebbe ricorrere a nessuna forma stravagante di pubblicità perché un luogo come Ascoli, sede tra l’altro di un Museo che è spettacolare, non merita interventi “pro” promozione turistica. Non ne ha bisogno. E in attesa che una delle due parti prevalga sull’altra, si affacciano alla mente altre immagini, per associazione di pensiero. Una legata alla religione, l’altra alla più pura e totale laicità. Una Natuzza Evola, per dire, a differenza di Padre Pio ostacolato a lungo, ha visto vicino a sé la Chiesa non solo quando le comparivano stimmate inspiegabili ma soprattutto quando, da persona che non sapeva leggere e scrivere, parlava altre lingue che non comprendeva, ripetendo solo quello che il suo angelo custode le suggeriva. Sempre per confortare chi si rivolgeva a lei. Il nostro Ghost Hunter parla di spirito guida, in una situazione in qualche modo simile alla mediazione di cui ci ha parlato Natuzza. Chi non ricorda inoltre che in occasione della gelida atmosfera con cui si sancì la fine dell’amicizia fra il Padre della Psiocoanalisi, Sigmund Freud, e il suo allievo e continuatore prediletto, Gustav Jung, l’occasione del litigio fu l’ascolto di un rumore che non aveva nessuna ragione logica di esserci e la previsione, avanzata da Jung all’esterrefatto Maestro che di lì a pochi minuti questa situazione si sarebbe ripetuta? Cosa che infatti avvenne puntualmente. Mai Freud riuscì a perdonare il suo allievo più promettente di essersi fatto abbacinare da fenomeni paranormali. Che poi tanto paranormali non erano, se la teoria junghiana, vincente a livello planetario, ha come fulcro l’azzeramento delle categorie dello spazio e del tempo e la possibilità, per una razionalità scesa ai livelli minimi e una emotività salita ai massimi livelli, di percepire ciò che è impossibile percepire in condizioni di normalità.

E allora il discorso dalla chiacchiera passa ad un livello scientifico. E in queste capacità probabilmente non del tutto sfruttate della Psiche umana forse rientrano quelle esperienze e narrazioni di fantasmi che da sempre popolano le narrazioni dei popoli del nostro Pianeta, narrazioni, appunto, popolari, quasi ad ammonire che una sola vista a volte non basta e che la percezione del profondo forse è qualcosa non solo di reale ma nemmeno di tanto paranormale. Nemmeno i nostri sogni sono tanto strani se anche lì appaiono quei fantasmi o immagini fantasmatiche che gli occhi della razionalità non possono cogliere in stato di veglia. Nessuna diminuzione di intelligenza dunque, secondo gli scienziati della mente, in chi vede l’invisibile, ma piuttosto un arricchimento in un campo nel quale la scienza deve ancora trovare un passo più deciso e più sicuro.

A cura di Maria Teresa Perrino, Foggia 20 giugno 2020.