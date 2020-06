Peschici, colpita da ictus la RSA impedisce le visite dei parenti

Colpita da ictus, curata e salvata ae poi trasferita presso ilper la lunga riabilitazione. Fin qui tutto normale, se non fosse per il fatto che la signorada una settimana non può usufuire dell’affetto dei famigliari, fermati da un’ordinanza regionale che impedisce l’ingresso nelle strutture RSA a causa dell’emergenza Covid-19., si è rivolto a tutti per ottenere almeno un permesso speciale per vedere sua madre. “Non me lo permettono perchè c’è un’ordinanza della Regione ben precisa che vieta l’ingresso a noi parenti in struttuure sanitarie come quella di Rodi. Fatemi il tampone – ha raccontato – ma fatemi vedere mamma. Lei ha bisogno del nostro affetto, è l’unica cura che può far stare bene mia madre. La sento solo al telefono ed è spaesata non sa dove e con chi si trova. Ci cerca, ha bisogno di noi figli come noi abbiamo bisogno di lei.dove era consentito l’ingresso ai parenti. Speriamo che qualcuno legga questo mio sfogo e comprenda il mio stato d’animo”.

Fonte: retegargano