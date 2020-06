Regionali. Il Pd frena sulla candidatura di Loris De Luca, ex Fdi

Foggia, 20 giugno 2020. “L’attivismo civico è uno dei valori fondanti della coalizione di centrosinistra a sostegno die non dove essere svilito da presenze politicamente incoerenti ed equivoche. È la ragione per cui riteniamo improponibile la candidatura del presidente del Consiglio comunale di, di cui abbiamo letto nella giornata di ieri”. La segreteria provinciale del Pd sottolinea la candidatura “improponibile” di Loris De Luca che potrebbe aver scelto la lista deidiper le regionali.

“È la stessa persona che, fino alla settimana scorsa, si esprimeva in nome e in rappresentanza di Fratelli d’Italia, partito con cui non abbiamo e non vogliamo avere nulla a che fare per ragioni evidenti a chiunque. Pur comprendendo la logica delle dinamiche elettorali e condividendo la necessità di allargare il perimetro del centrosinistra, è impossibile tacere rispetto al rischio di ritrovarci nello stesso campo di amministratori locali che i nostri rappresentanti istituzionali avversano e che i nostri militanti e i nostri elettori non stimano”.

Sulla sostanza del civismo, ribadiscono, che è “un’esperienza importante e da valorizzare ulteriormente con il coinvolgimento di personalità che, per storia e azione, incarnino i valori e i programmi del centrosinistra guidato da Michele Emiliano. E non v’è altrettanto dubbio che alcune candidature ipotizzate dalla stampa sono incoerenti rispetto a questi valori.

Proprio il presidente Emiliano è stato il promotore del fecondo dialogo tra partiti e organizzazioni civiche ed è a lui che rimettiamo le nostre valutazioni, espresse con lealtà e con l’intento di promuovere una larga vittoria elettorale”.