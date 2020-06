Un ponte tra Foggia e il Veneto, ricordando la tragica estate foggiana del 1943

Grazie ad una bella intuizione di Domenico Iannantuoni e alla iniziativa di Valter Canfora, il Movimento 24 Agosto del Veneto ha organizzato un incontro social sui bombardamenti che colpirono Foggia e il Mezzogiorno nel 1943. All’evento, condotto da Canfora, docente foggiano responsabile del Movimento in Veneto, hanno partecipato Pino Aprile, scrittore e giornalista meridionalista fondatore del Movimento, Geppe Inserra, Pasquale Cataneo del Movimento 24 agosto di Foggia e la giornalista Veronica D’Andrea.

L’edizione televisiva di Lettere Meridiane (in onda il giovedì alle 20.00 sul canale 272 del dtv pugliese e in diretta web alla pagina: http://www.sharingtv.it/index.html#Diretta) ha dedicato all’iniziativa veneta la puntata speciale che potete vedere nel video qui sotto. In un filmato realizzato per l’occasione, Geppe Inserra ricostruisce le ragioni che innescarono la tragedia foggiana, con tante immagini e qualche interessante novità.

A cura di Geppe Inserra, Foggia 20 giugno 2020. (fonte letteremeridiane)