Zapponeta, La Macchia “Autonomia scolastica, facciamo chiarezza”

, 19 giugno 2020. Un’ulteriore dimostrazione della poca inclinazione allo studio di amministratori e dirigenti delle forze politiche di opposizione del nostro comune (tra i quali, purtroppo, non manca anche il “fuoco amico”) viene dalla questione dell’autonomia delle scuole presenti sul nostro territorio comunale fino a quest’anno riunite nell’Istituto comprensivo “Zapponeta-Borgo Mezzanone”. Partiamo da un dato incontrovertibile: una legge nazionale (l. n. 111/2011 all’art. 19) prevede che l’autonomia scolastica (ovvero l’assegnazione di un Dirigente scolastico e di un Direttore dei servizi generali e amministrativi) possa essere concessa solo alle istituzioni scolastiche costituite da almeno 600 alunni. Tale soglia si abbassa a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Orbene, le scuole riunite nell’Istituto comprensivo “Zapponeta-Borgo Mezzanone”, in seguito al calo progressivo e costante degli iscritti degli ultimi anni, da diverso tempo non possiedono più il requisito numerico previsto dalla legge. Come Amministrazione comunale negli ultimi quattro anni ci siamo sempre battutti per conservare l’autonomia delle nostre scuole (perorando la causa presso la Regione Puglia): è stata una delle prime questioni affrontate con successo dopo il nostro insediamento. Purtroppo dopo diversi anni, l’istituzione competente ha dovuto dare seguito alla previsione di legge.

Nonostante questo, ci siamo battutti affinché a Zapponeta fosse garantito un presidio della segreteria e, quindi, I GENITORI DEI NOSTRI STUDENTI POTRANNO CONTINUARE AD USUFRUIRE IN LOCO DEGLI STESSI SERVIZI GARANTITI SINO AD OGGI. Ulteriore precisazione rispetto alle illazioni dei nostri “oppositori da tastiera”: NON C’È ALCUN NESSO TRA AUTONOMIA SCOLASTICA E CONTINUITÀ DIDATTICA! La stabilità della sede degli insegnanti non dipende in alcun modo dalla presenza o meno dell’autonomia. Consigliamo, pertanto, a quanti alimentano polemiche strumentali – proprio perché parliamo di scuola e istruzione – DI METTERSI A STUDIARE E “RITORNARE SUI BANCHI DI SCUOLA”: in questo modo darebbero un contributo fattivo alla riconquista dell’autonomia scolastica!

L’assessore all’istruzione Michele La Macchia