A Casa Ciliegio l’assemblea provinciale dei Verdi

In previsione del congresso nazionale del 10 ed 11 luglio Sabato 26 alle 17.30 si terrà l’assemblea provinciale dei VERDI presso l’agriturismo Casa del ciliegio a Bosco Quarto Monte Sant’Angelo.

Oltre all’elezione dei delegati al congresso discuteremo con i nostri iscritti e simpatizzanti anche di sviluppo sostenibile in Capitanata.

I settori produttivi tradizionali, il turismo, i trasporti, le città possono trovare nuove occasioni di sviluppo dalla ripresa post pandemia se attueranno una conversione ecologica anche più consistente di quella prevista dal PNRR.

Siamo un partito che si candida a governare i territori in cui si andrà a votare in autunno e vogliamo farlo con competenza, onestà e attenzione alle fasce sociali più emarginate, dialogando con quelle forze politiche che avranno in comune con noi programmi di sviluppo sostenibile e trasparenza nella gestione amministrativa.

I coportavoce dei Verdi di Capitanata

Avv. Innocenza Starace e Avv. Fabrizio Cangelli