Manfredonia, 20 giugno 2021. “Che dire?! Il cuore è in tumulto ogni volta”. È questo il commento a caldo di don Leonardo Petrangelo per la nomina appena giunta da Monsignor padre Franco Moscone a parroco della parrocchia Santa Maria Regina di Siponto e rettore della basilica di Santa Maria Maggiore in Siponto.

“Cambiare porzione dell’unico Popolo di Dio è sempre un po’ ‘traumatico’ – confessa – sia per le comunità che per i loro pastori, ma viviamo questi momenti insieme nella certezza che Dio ci mostra nuovi lidi. I suoi lidi.”

Ecco dunque don Leo passare da Santa Maria Maggiore di Monte Sant’Angelo, parrocchia che ha guidato con gioia e fervore religioso da settembre 2017, a Santa Maria Maggiore di Siponto. Un segno quasi divino continuare nello stesso nome, anche se in due luoghi diversi.

“Per me è un grande onore essere a disposizione del cuore della fede della nostra città e della nostra Chiesa! Maria SS. di Siponto e i Santi Martiri sipontini siano oggi e sempre le nostre stelle cui guardare per una nuova rinascita di Manfredonia!”, conclude con emozione don Leo.

Maria Teresa Valente