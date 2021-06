STATOQUOTIDIANO.IT. Zapponeta – Manfredonia, 20 giugno 2021. Un bimbo di 15 giorni in asfissia per ab ingestis per un rigurgito di latte è stato salvato dall’equipe del 118 di Zapponeta.

E’ quanto appreso da StatoQuotidiano.it.

Il bimbo, prontamente aspirato e rianimato, è stato portato al pronto soccorso di Cerignola dove è stato ricoverato.

“Il bambino ora risulta ricoverato per osservazioni presso il reparto pediatria di Cerignola, grazie all’intervento dei sanitari della postazione 118 di Zapponeta, il lattante è tornato a sorridere tra le braccia dei genitori, un plauso è un enorme grazie ai sanitari“, dice a StatoQuotidiano.it il sig. Vincenzo Santoro.