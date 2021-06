“Con Rotice vinciamo”. A Manfredonia FI punta sull’ex leader di Confindustria

“A Manfredonia ammette che Forza Italia guarda” con “grandissimo interesse, anzi il nostro interesse è quasi definitivo, alla candidatura di Gianni Rotice perché darebbe a Manfredonia quello che serve, cioè una persona competente, con una grande esperienza, che viene dal mondo della società civile, ha esperienza confindustriale riconosciuta. Il nostro consigliere regionale Giandiego Gatta, che da solo con i suoi voti rappresenta quasi il 15% dell’elettorato di Manfredonia, ne dà un profilo positivo. Ci sono le condizioni per vincere con Rotice e per farlo siamo disponibili a qualsiasi ragionamento pur di portare Manfredonia fuori dal periodo buio in cui si trova”.

E’ quanto emerge dall’articolo “Con Rotice vinciamo” A Manfredonia Forza Italia punta sull’ex leader di Confindustria. Foggia? “Riflessione riguarda anche Emiliano”, a cura di Mariangela Mariani di Foggiatoday.

L’analisi è del commissario regionale Mauro D’Attis.

Qui l’articolo completo.