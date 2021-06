L’Archivio Storico Sipontino, per onorare anche a Manfredonia il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, ha creduto opportuno continuare a pubblicare la versione dialettale sipontina, curata da Pasquale Ognissanti (come avvenuto nel 2015 in occasione del 750° anniversario della nascita), di alcuni canti della

Divina Commedia – Inferno – Canto IX

Llu chelore c’a vrejogne mm’ò tinde,

vedènne u duche turné, ‘ccolte accolte,

subbete jind’a jisse tutte c’ji spinde,

fisse penzènne, ije ppuste nn’ascolte

ca ll’ucchje mbuteve corr’a llu cugne

pe ll’arja nèrje e pe lla nègghja nfolte.

“A nnuje cunvine a vvènge lla pugne”.

Ccummènzè jisse, “se no téle s’offèrse

se tarde nn’ate vene doppe gjugne.!”

Bbune è viste cum’jisse lli scupèrse,

ll’inizje pe cudde ca po’ ce done

c’ a li parole so’ stéte devèrse.

Ma pavure ne nteme, nondemene

pecchè capeve lli parole tronghe,

cchjù c’a na sendènze pègge ne nvene.

“Nda stu funne de quèsta trista conghe

ne nvene nescjune d’u prime gréde,

ca pe lla pene tene a vocja cjonghe?”

Stu fatte è ditte a jisse : “ Sì de rède,

ce ngondre”, mm’ò respuste, “chi de nuje

pe llu stèsse camine pass’u guéde.

Ij pure vere c’a qquà ggjà fuje ije

Pe ccolpe de quèdd’Eritona sdrude,

ca ngandeve ll’ombre a llu curpe suje.

Da poche ije jeve de mè carna crude

Ch’ èsse mm’ò fatte trasì nda sti mure

pe lluvé spirete a cirche de Ggjude.

Cudde ji llu luche cchjù vvasce e cchjù scure

llundéne asséje d’u circhje c’aggire:

llu sacce ije u camine, sté secure. 30.

Sta padure addica lla puzza spire,

strènge atturne a cettà, ca ji ndulènde

e mbutime trasì senza n’ammire.”

Sti cose ò ditte, nn’i tèng’a mmènde,

pecché ll’ucchje ne mm’ò fatte u retratte

sop’a lla torre jèrte p’a cime ardènde,

addica a nu punde, tutte a nu tratte,

trè furje nfernèle, de sanghe tinde,

p’i forme de fèmmene e pure ndatte;

pe tanda sirpe virde tutte pinde,

vipere e ceraste àvevene a scrine

nghépe, vere jèvene lore e no finde.

E cudde ca canosce sti meschine,

d’a reggine de custe ètèrne chjande,

“Guarde”, mm’ò ditte, “lli trageche Erine.

Ji lla Mascejére, p’u triste cande,

e quèdde ca lla fè chjange ji Alètte,

Tesefone a mmizze, e cittanne ndande.

Pe ll’ogne ce rumbèvene u curpètte,

bbattènne i palme e gride a chépadalte,

me strengètte a llu pojete a suspètte.

Vènèsse Meduse, “ànna fé a smalte”

Decèvene tutte, guardanne suse.

“Bbune a Teseje nn’ji stéte ll’assalte.

Ggìrete addrete e tine a vocca chjuse,

ca se Gorgone ce mostre e vedisse,

tu ne mbute cchjù turné sènza scuse.”

Cchessì ò ditte u Majèstre e c’ji misse

sturte, e ne mm’ò lasséte quisti méne,

fis’a cchè lli sove nn’i tene fisse. 60

O vuje, ca tenite a chépa séne,

guardéte a duttrine ca ce nasconde

sott’a llu vele de sti vèrse stréne.

E ggjà veneve sop’i bbrutte jonde

nu remore de sune e de spavènde,

tande ca ndrunavene i deje sponde,

devèrse ne nn’eve fatte, trèmènde,

nu vinde forte, pe tutte ll’ardore

ca tene llu vosche, e a tattamènde,

lli réme schjande, sbatte e votte fore,

e ppo’ nnanze, p’a polve, vé supèerbe

e fé scappé ll’ajine e llu pastore.

Ll’ucchje mm’ò japirte, ò ditte: “llu nèrbe

drizze, d’u vise, sop’u scume andiche

addica llu fume ji angore acèrbe.”

Cum’i ranogne, nnanz’a lla nemiche,

a bbisce, d’’acque, scappanne de bbrutte

fis’a quanne, ndèrre, vé nda llu bbuche,

è viste cchjù de mille ombre destrutte

scappé forte annanze a june, c’u passe

passeve Stige pe lli chjande assutte.

Tutte u grigne i muveve ll’arja grasse,

a senistre cchjù nnanze jeve cchjù spèsse

e d’a pucundrije méje ce lasse.

E’ capite ca d’u cile jeve u mèsse,

è gguardéte u majèstre: ò fatte sègne

ca stèsse cujete e ninde facèsse.

Nu tipe jeve chjune chjune de sdègne,

a lla porte arrevé e pe na verghétte

ll’ò japirte, acchessì, sènza retègne. (90)

“Vuje, caccéte da ngile, a defètte”,

ò parléte jisse, sopa quèdda soglje,

“pecché a lla malizje déte rètte?

Pecché site surde pe quèsta voglje

c’ a llu fine méje nescjune ngozze

e tanda volte v’ò déte lli doglje?

A cche sèrve condr’u destine i stozze,

Cèrbere vustre, bbune cj’arrecorde,

porte angore i sègne mbacce e nd’a vozze.”

Po’c’ji puste jisse pe lla stréda lorde

e cchjù ne ngj’ò parléte, a semegljande

de june c’a ll’ate pènze, e ngurpe morde,

cum’e chi lli pene porte denande.

E nuje ce muvèmme pe lla tèrre,

secure, apprisse a lli parole sande.

Trasèmme jinde, senza fé lla guèrre:

ije ca de trasì teneve u vulije,

ccume quèdda torre addrete ce nzèrre,

rrevéte jinde, ll’ucchje atturne abbije

e vede da ogne vanne a cambagne

chjene de lagne, de turménde e rije.

Cum’a Arlì, ddic’ u Rodane stagne,

oppure a Pole, vecine u Quarnére,

ca ll’Italje chjude, i cunfine bbagne,

fanne i sebbuleche p’u luche spére,

llu stèsse ce faceve mbarte mbarte,

schjitte ch’i mode jèvene cchjù amére,

ca tra lli tombe lli fjamme smarte

a tutte vanne jèvene fumose

c’a vatte u firre ne nge vuleve arte (120)

Tutte sti cuvirchje jèvene suspese,

e da fore assévene lli lamènde.

semegghjavene i misere e ll’offese.

E ije; “Majèstre, che so’ stii ggènde

ca sutturréte stanne, nd’a quidd’arche

ca fanne sènde i suspire ndulènde?”

E jisse a mmè: “ Qquà stanne l’èrèsiarche

p’ì socje d’agne sètteme a raccolte,

chjù ca nge cride nd’i tombe ce mbarche.

Simele p’u simele sté sèpolte

sti nicchje so’ chjù o mene cavete”.

E doppe a méne dritte c’ji revolte,

passanne tra martirje e lli spavete. (133)

Il colore che mi ha tinto di vergogna/ vedendo tornare il duca pensoso,/subito verso di lui mi ha spinto,/ io, pensando, mi son posto in ascolto,/ perché l’occhio non poteva andare lontano/ per l’aria nera e la nebbia intensa./ “A noi conviene vincere la pugna”/ iniziò lui, 2se non viene chi si è offerto,/ se tarda qui facciamo giugno (facciamo tardi)”/ “Buono ho visto come lui si è scoperto/ l’inizio per colui che si dona</ poiché le parole sono state diverse./ Ma paura non teme, non di meno./ perché capivo le parole difficili/ che una sentenza (anatema) peggio non venga./ Nel fondo di questa conca triste,/ non viene alcuno di primo grado,/ che per la pena ha la voce roca”./ Questo fatto ho detto a lui, “se di rado/ si incontra”; / mi ha risposto: “Chi di noi,/ per l’identico cammino passa il guado./ E’ pur vero che qui io già fui,/ per colpa di quella straga Eritone/ che incanta l’ombra ed il mio corpo,/ da poco la mia carne era nuda,/ che lei mi fece entrare in queste mura/ per togliere lo spirito per il cerchio di Giuda./ Quello è il luogo più basso e più scuro,/ molto lontano dal cerchio si gira,/ lo so io il cammino, stai sicuro./ (30)

Questa palude esala puzza/ se restringe attorno alla città che è dolente/ e non possiamo entrare senza permesso”,/ Queste cose ha detto, non le ho in mente,/ perché l’occhio non mi ha fatto visionare/ sulla torre alta, con la cima ardente/ dove in un punto, tutto ad un tratto,/ tre furie infernali, sporche di sangue,/ con le forme di donne in ogni tratto,/ inte con tanter serpi verdi,/ vipere, ceraste avevano per capelli/ in testa, ma vere e non finte:/ E quello che conosce queste meschine/ e la regina di questo pianto eterno,/”Guarda” mi ha detto” le tragiche Eritoni,/ è la Megera, con il canto triste / e quello che l’è a fianco, è Aletto,/ Tosifone in mezzo, e zittento, intanto, / si rompevano il corpo,/ battendo le palme (dell mani) e gridando verso l’alto,/ con timore mi strinsi al poeta,/ “Venisse Medusa, devono fare lo snalto”/ dicevano tutti guardando in alto,/ ”l’assalto non gli è stato buono a Teseo,/ girati indietro e tieni la bocca chiusa,/ che se Gorgone si mostra e lo vedi/ tu non puoi più tornare di sopra”./ Così ha detto il Maestro e si è posto/ di traverso, e non ha lasciato queste mani,/ fino a che le sue me le ha tenute strette./ (60)

O voi che avete la testa sana (non vaneggiate),/ guardate la dottrina che si nasconde/ sulle vele di questi strani versi./ E già veniva sulle onde brutte/ un rumore di suoni e di spavento/ tanto (forte) che risuonavano le due sponde/ e diversamente non era fatto, tremendo/ un vento forte, con tutto la fora/ che tiene il boco tutto intero,/ schianta i rami, li batte e li butta fuori,/ e poi, innanzi superbo se va con la polvere/ e fa fuggire gli agnelli ed il pastore./ Gli occhi mi ha aperto, ha detto: “il nerbo/ del viso raddrizzi(guarda) sopra la schiuna antica/ dove il fumo è ancora acerbo”./ Come le rane, avanti alla nemica/ la biscia d’acqua, fuggendo di corsa/ fino a quando va a terra nella buca,/ ho visto più di mille ombre distrutte,/ fuggire veloci davanti ad uno che col passo/ attraversava Stige con i piedi a sciutti./ Tutti i visi muoveve l’aria grassa/ a sinistra più avanti andava di più/ e dalla malinconia mai ci lascia./ Ho compreso che rta il messo del cielo,/ ho guardato il maestro, ha fatto segno di stare e di non fare alcunche./ Un tipo era, pienod di sdegno,/ arrivò alla porta, e con una verga/ l’ha aperta, così, senza difficoltà/(90)

“Voi, cacciati dal cielo, per i difetti”./ Ha parlato lui, sulla soll’uscio,/”perché date retta alla malizia (cattiveria)?/ Perché siete sordi a questa volontà,/ il cui fine mai nessuno può ostacolare/ e tante volte vi ha dato dolore?7 A che cosa serve porsi contro il destino,/ il vostro Cerbero ben ricorda,/ porta ancora i segni sul viso e sulla gola”./ Poi se n’è andato per la strada sporca/ e no ha più parlato a somiglianza/ di uno che all’altro pense, e gli rode il corpo,/ come chi porta avanti (sopporta) le pene (sooferente)./ E noi ci incaminnao per la terra,/ sicuri, dietro le parole sante./ Entrammo dentro, senza far guerra (litigare)./ Io che avevo voglia di entrare/ come quella torre ci fu dietro, si rinchiuse./ Arrivati dentro porgo gli occhi attorno/ e da ogni parte vedo la campagna (distesa),/ piena di lamenti, tormenti e grida./ Come ad Arlì, dove il Rodano ristagna,/ oppure a Pola, presso il Quarnaro./ che conchiude l’Italia e le bagna i confini,/ stanno i sepolcri per il luogo disperato/ ugualmente faceva da ogni parte,/ solo che le modalità erano più amara,/ poiché le fiamme nebbioose era divise / e da tutte le parti fumavano/ ché per batte il ferro (forgiare) non occorreva alcuna arte/(120)-

Tutti questi coperchi erano sospesi/ e fuori usciavano i lamenti/ sembravano i miseri e gli offesi./ Ed io: “Maestro, chi sono queste genti,/ che s tanno sotto in quelle bare/ e fanno ascopltare i sospiri lemtosi?”/ E lui a me:”Qui stanno glki Eresiarchi/ con i loro seguaci formasno le faide,/ più che tu non creda, le tombe ne sono piene./ Simile con il simile sta sepolto/ queste nicchie (ne)sono più o meno calde (cariche)”/Poi si è rivolto verso destra,/ passando tra i maqrtiri e gli spalti.(133)