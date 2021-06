STATOQUOTIDIANO.IT. Manfredonia – Foggia, 20 giugno 2021. Ferite al capo per il conducente di una Renault Twingo rimasto coinvolto in un incidente sulla S.S. 89 “Garganica”, da Foggia verso Manfredonia, nei pressi del ponte che conduce alla zona industriale ex DI-46.

Come ricordato, i fatti sono avvenuti a metà mattinata.

L’uomo – un 70enne della zona – sarebbe uscito in modo autonomo fuori strada, dopo aver perso il controllo del mezzo.

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Manfredonia, Carabinieri del locale Comando Compagnia, i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, alcuni privati che hanno prestato soccorso all’uomo.

Il conducente della Twingo veniva da Foggia verso Manfredonia e ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, ribaltandosi più volte. L’uomo ha una profonda ferita da taglio al capo ma fortunatamente, al momento dei soccorsi, era cosciente.

In seguito, è stato trasportato al nosocomio di San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo della Sofferenza.

fotogallery STATOQUOTIDIANO.IT