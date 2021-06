Scaricano baule e mobile accanto al muro della gentilezza, “E’ una vergogna!”

Il muro della gentilezza subisce continui episodi di inciviltà. Ecco cosa è successo ieri sera come raccontano i responsabili. Ieri sera verso le 8 hanno ricevuto un messaggio da Maria Staffieri: “Siamo passati per il muro tutto pulito, c’è solo un sacco trasparente per terra poggiato pieno di non so cosa ma in ordine”.

In mezza giornata, la situazione è cambiata ed è questa, cioè quella che si vede in foto.

“E’ una vergogna che ci si prenda la briga di scaricare un mobile e un baule grande e pesante accanto al Muro per creare un disagio.

E’ una vergogna- commentano i responsabili della strittura solidale- che lo si faccia di notte quando l’assenza di illuminazione consente a chiunque di nascondere istinti bestiali e incivili. Ha ragione il cittadino che lamenta l’assenza di decoro”.