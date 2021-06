Tragico incidente in moto, morto avvocato foggiano

Rete8.it. “Perde il controllo della sua moto e finisce contro il guard-rail della superstrada. Il tragico incidente sulla Teramo-Mare è avvenuto ieri sera. La vittima è un avvocato di 46 anni“.

“In base alle prime ricostruzioni l’uomo, Giuseppe Gliatta, 46 anni, si trovava nel tratto di Notaresco della superstrada, in direzione Teramo, in sella alla sua Ducati Monster 821 quando si è consumato l’incidente sulla Teramo-mare, che non ha coinvolto altri mezzi. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, il 46enne avrebbe perso il controllo del mezzo in fase di accelerazione, per cause ancora in via di accertamento, finendo contro il guard-rail centrale e cadendo violentemente sull’asfalto”.