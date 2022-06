Foggia, furti in un bar: titolare pubblica video sui social

FOGGIA, 20/06/2022 – (foggiaattiva) Furti in un bar, titolare pubblica su Fb i video che incastrano i ladri. Il gestore del bar Street Cafè di viale Giovanni Gentile, ha pubblicato dei video in cui si vedono presunti clienti rubare all’interno dell’attività commerciale. “La peggiore Foggia degli ultimi 50 anni”, “Siamo allo sbando, ormai non si può più lavorare in questa città”. Così Ivan Sereno commenta i gravi episodi avvenuti all’interno della sua attività.