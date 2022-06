Manfredonia, Delle Noci: “Parcheggi abusivi?”

Chiunque commette un atto che contravviene a una norma , a un diritto riconosciuto, a una consuetudine, commette un abuso e quindi è abusivo. La nostra città è terreno fertile per gli abusivi.

L’Art. 7 del Cds, “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” non prevede che, con i parcheggi a pagamento, si possa fare cassa per ripianare i debiti di un comune. Si configura un abuso se si utilizza la norma in modo improprio .

Questo però non autorizza, qualche sconsiderato, a commettere atti vandalici sulle colonnine.

L’Art. 7 del Cds prevede altro:

P.1. “Nei centri abitati i comuni possono , con ordinanza del sindaco”.

Quindi i comuni non hanno un obbligo perentorio nella istituzione di parcheggi a pagamento ma “possono” farlo in particolari circostanze:

lett. b) “limitare la circolazione… per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale…“;

A Manfredonia, le aree destinate a parcheggi, non nascono per prevenire gli inquinanti e tutelare il patrimonio artistico, ambientale e naturale. Al contrario, nelle aree adiacenti ai parcheggi, piuttosto che prevenire, si stà verificando un esponenziale aumento degli inquinanti a danno dei residenti. Si sono ridotti i parcheggi, già risicati per la presenza di “garage”, stendini e bancarelle, tra le quali non mancano le abusive. Le auto, alla continua ricerca di posti “liberi”, creano ingorghi, disagi ed elevato inquinamento per i residenti, mentre, i parcheggi a pagammento, restano quasi completamente inutilizzati.

Lett. i-ter) “consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i)”;

I parcheggi a pagamento hanno un senso se si dota il territorio di strummenti alternativi all’uso dell’auto: piste ciclabili e trasporti pubblici efficenti. Manfredonia, sviluppata lungo la costa, avara di verde pubblico, deturpata dall’eccessiva cementificazione con strade strette e contorte, marciappiedi stretti e impraticabili, non è adatta a l’uso di velocipedi in sicurezza. Le due arterie principali, a senso unico, che collegano le estremità della città, erano quelle idonee alla creazione di piste ciclabili. Sono state occupate dalle sctrisce blu per fare cassa. Al danno la beffa!

P 8) “…su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze , deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta…”;

I parcheggi a pagamento hanno occupato tutto, anche le arree già destinate a parcheggio senza dispositivi: “strisce bianche”. Una beffa per i residenti costretti a subire inquinamento e limitazione di movimento per la presenza continua di auto in cerca di parcheggi liberi. Palese “ contravvenzione all’art. 7 del Cds ”

Dulcis in fundo P. 7) “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonchè a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”; Palese “contravvenzione all’art. 7 del Cds” , Manfredonia non si è dotata di progetti per “…installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei…”, di contro, il ricavato servirà a ripianare in parte i debiti del comune.

Se le aree destinate a parcheggio non produrrano il ritorno economico programmato, sui cittadini, già oberati da tasse e tributi, graverà anche il costo per la loro istituzione. Al danno la beffa!

La “ratio” dell’art. 7 del Cds è: prevenire inquinamento che danneggia salute, patrimonio artistico e ambiente. I proventi devono servire a rendere o migliorare i servizi di mobilità che a Manfredonia sono quasi inesistenti.

I debiti li dovrebbe pagare chi, godendo di impunità, si diletta a gestire la cosa pubblica a suo uso e consumo; creando voragini finanziaria che ricadono sui cittadini.

A cura di Pino Delle Noci