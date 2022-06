Medico 118 Foggia: “Vaiolo scimmie potrebbe essere Pandemia del 2022″

FOGGIA, 20/06/2022 – (assocarenews) “Il vaiolo delle scimmie (Monkeypox) è una zoonosi , cioè un infezione che può essere trasmessa tra gli animali e l‘uomo, causata da un Poxvirus, appartenente alla stessa famiglia del vaiolo.

Il virus fu identificato per la prima volta nelle scimmie. I paesi dell’ Unione Europea più colpiti sono Spagna, Portogallo e Germania. È diffuso soprattutto tra i piccoli roditori.In Africa è una malattia endemica. Nelle aree endemiche è trasmesso all’ uomo attraverso un morso o il contatto diretto con il sangue, la carne, i fluidi corporei o le lesioni cutanee di animale infetto.

Anche in Italia sono stati segnalati dei casi. La trasmissione umana avviene principalmente tramite il contatto con materiale infetto proveniente dalle lesioni cutanee o con oggetti contaminati o attraverso droplets respiratori. La malattia generalmente si risolve spontaneamente in 2 – 4 settimane senza terapie specifiche, si somministra antivirale se necessario.Il virus delle scimmie può causare una malattia più grave, soprattutto nei bambini, donne in gravidanza e persone immunodepresse. I casi identificati finora sono tra giovani che si auto-identificano come MSM (maschi che fanno sesso con maschi),anche se la trasmissione del virus non è legata all’orientamento sessuale”. (assocarenews)

Giuliana Cocuzzi, Medico ASL Foggia Servizio Emergenza Territoriale 118.