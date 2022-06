Minacciato di morte in El Salvador, Rafael oggi vive e lavora a Poggio Imperiale

Statoquotidiano.it, 20 gougno 2022. Nella giornata mondiale del rifugiato “Vita”, la piattaforma del terzo settore e dell’inclusione sociale, racconta la storia di Rafael Landaverde come simbolo di milioni di rifugiati che hanno dovuto lasciare il proprio Paese a causa di violenze, persecuzioni, guerre. Il pezzo, di cui forniamo alcune parti, è firmato da Emiliano Moccia.

Rafael Landaverde ha 42 anni e viene da El Salvador. È laureato in Informatica e nel suo Paese faceva l’insegnante. Dopo aver denunciato lo spaccio di droga che la mafia locale faceva circolare nella sua scuola, è stato minacciato di morte. Per questo, nel 2019 non volendo rischiare di entrare illegalmente negli Stati Uniti d’America, è stato costretto a lasciare il suo Paese con tutta la sua famiglia per chiedere protezione altrove. È arrivato in Italia nel 2020. Prima destinazione la città di Crema, poi la sua accoglienza è stata destinata più al sud, a Poggio Imperiale, dove adesso vive e lavora con la sua famiglia.

Nei mesi di accoglienza nell’ambito del progetto SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione – promosso dall’amministrazione Comunale e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining, ha vissuto diverse esperienze di formazione professionale e di tirocinio lavorativo, come quella nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dove è stato impegnato presso l’URP – Ufficio Ricezione Atti della Procura di Foggia. Adesso, però, il suo percorso di inclusione sociale e lavorativa ha registrato un importante salto di qualità.

Ha iniziato a lavorare a Poggio Imperiale presso l’azienda dei Salumi Salcuno poi, tramite il progetto SAI, è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato in una cooperativa che svolge lavori presso l’azienda Imeltel di Poggio Imperiale, che realizza cablaggi per qualsiasi tipo di autoveicolo. “Mi sento molto fortunato per quello che è successo a me e alla mia famiglia- dice Rafael– Dopo tutto il dolore provato in questi anni per la lontananza dal mio Paese, adesso le cose vanno molto meglio”.

Il sogno di Rafael è di poter “camminare da soli con le nostre gambe una volta usciti dal progetto di accoglienza. Il nostro progetto di vita è di avere una casa nostra: sarà una benedizione per noi e per i nostri figli. Ma soprattutto- conclude Rafael- se un Paese come l’Italia ti apre le porte per accoglierti, come è accaduto a noi, ti devi comportare bene, devi rispettare le regole e contribuire con il tuo lavoro”.