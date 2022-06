Rotice: “Publiparking non gestisce il servizio di sosta tariffata a Vieste”

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/06/2022 – “Nelle stesse ore in cui in città gira su chat e social la bufala della comparazione dei parcheggi a pagamento tra Manfredonia e Vieste, Papa Francesco si scaglia contro le fake news: “L’informazione sia pulita, onesta e completa”. “Se noi prendiamo i mezzi di comunicazione di oggi, manca pulizia, onestà e completezza”, ha ribadito il pontefice.

Serve “redimere” l’informazione “dallo stato in cui è oggi” , dove “una parte calunnia o diffama l’altra, o sul vassoio offre degli scandali perché alla gente piace mangiare scandali, cioè mangiare sporcizia”, ha continuato. Le fake news, insomma, sono “un pasto indigesto, sporco e non pulito”. Sulla questione parcheggi c’è chi continua imperterrito a fare disinformazione e creare tensioni e panico tra i cittadini, con il solo scopo di denigrare il sottoscritto e l’Amministrazione comunale. Solo e soltanto parole, lamentele ed insulti a fronte di nessuna proposta fattibile e sostenibile dal punto di vista giuridico e finanziario. Operazioni montate ad arte da persone (e loro incattiviti supporter)che hanno creato direttamente l’attuale stato di disastro della città e del Comune con inadeguatezza e sciatteria politica e gestionale.

A Vieste il servizio di sosta tariffata non è gestito dalla Publiparking, bensì dalla Compark di Varese. I costi sono 7 euro tutta la giornata dalle 8 alle 24 (sui lungomare) e 10 euro nelle strade centrali vicino al Comune. Inoltre, condelibera n. 78 del 18-03-2022, la Giunta di Vieste ha aumentato notevolmente gli stalli andando a coprire quasi tutto il territorio cittadino, mentre a Manfredonia le aree blu sono sotto la soglia del 20% dei posti totali disponibili, concentrati nel centro storico con notevoli spazi liberi a disposizione nelle vicinanze.

Abbiamo ereditato una situazione pre-confezionata e complicata ed alle parole vuote, con senso di responsabilità, al contrario di ciò che avveniva in passato quando veniva messa la polvere sotto al tappeto a danno dei cittadini, stiamo lavorando alacremente per salvaguardare e rilanciare il futuro di Manfredonia, dei suoi cittadini, della sua economia. I problemi si risolvono con responsabilità e competenza, mentre gli sciacalli continuano con fake news e chiacchiere al vento. Faremo tutto il possibile, nel solco della legalità, per difendere gli interessi dei cittadini”.