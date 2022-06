Schiavone: “Questa è la situazione del sito degli Ipogei Capparelli”

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/06/2022 – “Questa è la situazione ad oggi degli Ipogei Capparelli, il sito culturale di proprietà del Comune di Manfredonia che rappresenta la più grande necropoli paleocristiana del nostro territorio, il cui utilizzo sembra risalire al V e VI secolo d.C.

Dopo aver speso negli ultimi anni circa 1,7 euro di fondi pubblici per bonificare l’ambiente, costruire una recinzione parziale dell’area, consolidare strutturalmente gli ipogei, realizzare l’impianto elettrico, creare un’apposita illuminazione serale e una passerella con proiettori da incasso, vedere queste fotografie è sconfortante. Il sito culturale non è più fruibile a causa di una mancata gestione da parte del Comune di Manfredonia negli ultimi 2 anni. costruire una recinzione parziale dell’area, consolidare strutturalmente gli ipogei, realizzare l’impianto elettrico, creare un’apposita illuminazione serale e una passerella con proiettori da incasso, vedere queste fotografie è sconfortante. Il sito culturale non è più fruibile a causa di una mancata gestione da parte del Comune di Manfredonia negli ultimi 2 anni. Per questo motivo abbiamo chiesto al sindaco e all’assessore competente:

– di rimettere immediatamente in sicurezza l’intera area al fine di evitare incidenti gravi; – quali sono le azioni in programma per rendere immediatamente fruibile l’area ai turisti che volessero visitarla; – se esiste un progetto di fruizione integrata di tutti i siti culturali di proprietà della nostra città, che possa essere messo a disposizione del turista e che renderebbe Manfredonia a forte attrazione culturale (non è più possibile tenere chiuso il Museo dei Santi sotto campana il sabato e la Domenica).

Il turismo, quale asset economico fondamentale della nostra città, non può essere abbandonato a se stesso e soprattutto deve essere una materia trattata da risorse umane competenti e a tempo pieno. Chiediamo di riaprire nel più breve tempo possibile gli info point della città, ormai chiusi dal mese di Gennaio 2022, per fornire ai tanti turisti stranieri e non, che nelle ultime settimane hanno preso d’assalto la bellissima Manfredonia, quei servizi di accoglienza turistica evoluti e indispensabili per un rilancio del turismo locale. Ora! Non dopo!”

Lo riporta Francesco Schiavone consigliere Progetto Popolare.