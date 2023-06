Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.

“Sull’assistenza ai bambini con disturbi dello spettro autistico, purtroppo, in Puglia siamo ancora all’anno zero e si destinano solo pochi spiccioli: apprendiamo di fondi stanziati per l’integrazione scolastica, ma nulla per i trattamenti che possono migliorare la qualità della vita.

La Regione, infatti, ha stabilito di destinare circa 6 milioni e 600 mila euro per progetti di inclusione scolastica dei bambini affetti da spettro autistico e questa, chiaramente, è un’azione che condividiamo, ma non possiamo esimerci dal chiedere, insistentemente, di attivare la rete dei servizi per l’assistenza durante il resto della giornata.

Questi servizi, oggi, sono quasi tutti erogati dai privati e le famiglie sono costrette a sostenere spese talvolta ingentissime per assicurare ai figli un adeguato supporto.

Come Gruppo di Forza Italia, abbiamo depositato una proposta di legge che prevede un sostegno economico diretto alle famiglie per rimuovere gli ostacoli all’accesso a trattamenti scientificamente validi che hanno un costo elevato e, dunque, sono fuori dalla portata di molti pugliesi.

Si tratta di somme che verranno erogate, in forma di rimborso, per i trattamenti basati su metodi e programmi psicologici e comportamentali strutturati. Parliamo dell’Aba o dell’Esdm, che hanno efficacia dimostrata nella promozione del miglioramento delle abilità sociali, comunicative e cognitive dei bambini autistici.

È una misura innovativa di grande rilevanza sociale, ma ad oggi la nostra proposta non è stata ancora inserita nell’agenda dei lavori della Commissione competente. Per questo, chiedo al presidente della Commissione Sanità di incardinare il testo al più presto per avviare l’iter di approvazione. È un gesto di sensibilità, ma anche un obbligo morale nei confronti di tante famiglie che meritano il sostegno delle istituzioni”.