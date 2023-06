Foggia, il personale Sanitaservice annuncia una giornata di sciopero

FOGGIA – “Premesso che in data 08/06/2023 la scrivente organizzazione sindacale ha comunicato, a quanti in indirizzo, la proclamazione dello stato di agitazione del personale di SanitaserviceASLFG e che nella stessa si chiedeva l’attivazione del tavolo di raffreddamento ai sensi dell’art.2 comma 2 della L.146/90 e smi.

Premesso che, ad oggi, non abbiamo avuto alcun riscontro a quanto sopra ritenendo, pertanto, chiusa la fase del tavolo di raffreddamento e che, nel frattempo, sono ulteriormente peggiorate le condizioni per cui era stato indetto lo stato di agitazione.

Tanto premesso la scrivente organizzazione sindacale dichiara una prima giornata di sciopero del personale tutto della Sanitaservice ASLFG per il giorno 30 giugno 2023 a partire dalle ore 0,01 e sino alle ore 23,59.

Ricordiamo a quanti in indirizzo che i motivi che ci hanno costretto a effettuare questa prima giornata di sciopero sono:

– carenza di personale in tutti servizi gestiti da Sanitaservice ASLFG che causa ai Lavoratori rimasti in servizio carichi di lavoro abnormi e motivo per cui ai lavoratori vengono negate ferie e permessi;

-i Lavoratori precari, che erano in una graduatoria di selezione, scaduta dopo qualche mese del blocco imposto dalla regione e che erano nella possibilità di essere assunti già nel 2022, sono ormai a scadenza della NASPI e, per molti di loro, non ci sarà più un reddito familiare;

-i servizi ospedalieri e del territorio, dalle pulizie al CUP al 118 ed altri servizi, ne stanno risentendo pesantemente per la carenza di personale che, inevitabilmente, si ripercuote sulla qualità dei servizi;

-premialità COVID (promesso e finanziato dalla Regione Puglia) che, nonostante tutte le

rassicurazioni, è diventata una chimera. Abbiamo modo di credere che le soluzioni ci sono, ma ciò che manca è la volontà, soprattutto politica, che sta ritardando l’assunzione di decisioni che potrebbero essere prese in poche ore. Tanto si doveva, si coglie l’occasione per salutare”. Lo riporta l’esecutivo USB Foggia Mangia Santo