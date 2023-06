“Ingiusta detenzione”, sarà rideterminato l’indennizzo in favore di Tommaso Pacilli

Roma – “(…) in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione il giudice, ai fini della determinazione dell’indennizzo, deve opportunamente integrare il cd. parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo, fissato in euro 516.456,90 (…) e il termine massimo della custodia cautelare, pari a sei anni (…), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo,anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, aumentando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell’importo massimo indennizzabile (…)”.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (Sezione 4, Presidente: Piccialli Patrizia) in merito al ricorso di Tommaso Pacilli, nato a Monte Sant’Angelo il 21/08/1971, ha annullato l’ordinanza del 27/10/2022 della Corte d’Appello di Bari con la quale era stata accolta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal citato Pacilli “per avere subìto la privazione della libertà personale per sei giorni dal 12.8.2017 al 18.8.2017, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 10 agosto 2017 dalla Procura generale della Repubblica di Bari che riportava in maniera inesatta la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, anziché quella di anni tre e mesi quattro di reclusione e non avendo il Pacilli, per effetto della custodia cautelare presofferta, pene residue da scontare“.

La Corte aveva liquidato l’indennizzo nella misura totale di Euro 560,00.

Contro la citata ordinanza della Corte d’Appello di Bari, Tommaso Pacilli, a mezzo del difensore di fiducia avv. Innocenza Starace, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo, censurando “il quantum dell’indennizzo determinato dalla Corte territoriale per non avere tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità nonché della documentazione prodotta dall’istante attinente alla sofferenza psichica ed al danno all’immagine patito”.

Per la Cassazione, “il ricorso é fondato quanto al primo profilo (con assorbimento dei restanti)”, così annullando l’ordinanza impugnata e rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per il citato giudizio di legittimità.

La vicenda

Si ricorda inoltre come nello scorso agosto 2017, l’avvocato Innocenza Starace aveva riferito a StatoQuotidiano.it che Tommaso Pacilli era stato “tratto in arresto per un mero errore giudiziario”.

Come già pubblicato, la Polizia di Stato, in particolare personale della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Bari e Foggia, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, aveva tratto in arresto – il 12 agosto 2017 a Monte Sant’Angelo – il citato Tommaso Pacilli, classe 1971, pregiudicato (fratello del pregiudicato Giuseppe Pacilli, nato a Monte Sant’Angelo classe 1972, detto “Peppe u’ montanar”), in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del Tribunale di Bari.

“Corte di Cassazione aveva escluso ‘Circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa’”

L’avvocato Innocenza Starace ha richiesto e ottenuto al tempo l’immediata scarcerazione di Pacilli, “in quanto lo stesso, a differenza di quanto riportato nell’ordinanza di esecuzione, aveva totalmente espiato la pena inflitta, pari ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, così ridotta dopo il rinvio della Corte di Cassazione che, in accoglimento del ricorso inoltrato dal legale, aveva escluso l’aggravante dell’articolo 7 (Circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa – art. 7 d.lgs. 152/91,ndr)“.

Come infatti pubblicato da Stato Quotidiano il 10 marzo 2016, la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso presentato dall’avvocato Innocenza Starace, per l’annullamento della sentenza del 03.11.2014 della II sezione della Corte d’Appello di Bari riguardante Tommaso Pacilli con contestuale condivisione di quanto eccepito dall’avvocato Starace in ordine all’inesistenzza dell’aggravante mafiosa (Circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa – art. 7 d.lgs. 152/91), addebitata in secondo grado al Pacilli. Sul punto, in seguito all’annullamento della citata sentenza, previsto un nuovo giudizio da parte della Corte d’Appello.

“Non ci sono legami con mafia e/o clan Libergolis”

La sentenza della II^ Sezione della Corte di Appello di Bari avera riformato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bari, in data 19 marzo 2013, relativa all’operazione Rinascimento della Mobile di Foggia, coordinata dalla DDA di Bari, che aveva portato all’esecuzione di 18 ordinanze di custodia cautelare nell’aprile 2012 per altrettanti soggetti accusati tra l’altro di aver favorito la latitanza del 43enne Giuseppe Pacilli, detto “Peppe u’ montanar”, arrestato il 13 maggio 2011 dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia e di Bari, del Commissariato di Manfredonia e dello Sco, Servizio centrale operativo. Il 13 maggio 2011 dunque circa 10 mesi prima dell’arresto dei 18 presunti fiancheggiatori.

“Mi riservo azioni di risarcimento contro lo Stato”

“A differenza di quanto pubblicato nella nota stampa della Squadra Mobile della Questura di Bari – aveva detto a Stato Quotidiano l’avv. Innocenza Starace – Tommaso Pacilli non ha alcun legame con la mafia e/o alcun collegamento con il clan Libergolis. Questo per l’espiazione della pena e per quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. Non comprendendo la rilevanza alla notizia resa nei giorni scorsi, mi riservo azioni di risarcimento contro lo Stato per i 7 giorni di reclusione nel carcere di Foggia di Tommaso Pacilli, senza alcun titolo, e per relativo danno all’immagine”.

Come infatti avvenuto.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it