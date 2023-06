Bari – “Nel provvedimento impugnato (e negli atti connessi e conseguenziali) sono presenti tutti gli elementi necessari e utili, tal da motivare l’informativa emessa dalla Prefettura, che pertanto risulta legittima e comunque non inficiata dalle censure mosse dalle impugnative proposte. Infine, il ‘controllo giudiziario‘ ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, pur disposto, ha avuto un esito negativo“.

Con provvedimento di recente pubblicazione, il TAR Puglia di Bari – Sezione Seconda – ha respinto i ricorsi presentati da una ditta individuale del territorio, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Murgolo e Raul D. Pellegrini, contro Ministero dell’Interno – Prefettura di Foggia e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale Puglia, Molise e Basilicata, ufficio delle Dogane di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Comune di Manfredonia (FG), non costituito in giudizio; per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – del provvedimento della Prefettura di Foggia del 22 gennaio 2020 recante informazione interdittiva antimafia; degli atti della Prefettura di Foggia del 23 gennaio 2020 e del 24 gennaio 2020; del provvedimento di revoca della licenza fiscale di esercizio (….) del distributore stradale sito in Manfredonia alla S.P. n. 58, km. 4 (…) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Ufficio delle Dogane di Foggia; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o consequenziale e connesso.

Inoltre, era stato chiesto, sui motivi aggiunti, con domanda cautelare di sospensione, l’annullamento: della determinazione (…) dek 16 marzo 2020 del Comune di Manfredonia (FG) di revoca dell’autorizzazione all’impianto stradale per la distribuzione carburanti per autotrazione n. 24/2007 e attività connesse.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Lorenzo Ieva e nessun difensore comparso per le parti.

Ha osservato tra l’altro il Collegio del TAR che “il provvedimento gravato è motivato e fondato su adeguata istruttoria, nella quale si richiamano atti di polizia e di indagine penale. Tali atti suffragano più che a sufficienza il quadro degli elementi di fatto indiziari, che vedono il ricorrente annoverato in diversi precedenti penali e di polizia, oltreché in ordinanza di custodia cautelare per gravi reati (peraltro inizialmente resosi irreperibile), soggetto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., più volte denunciato per fatti gravi, citato in operazioni di contrasto della criminalità organizzata come contiguo al “clan -OMISSIS-”, colto a frequentare diversi soggetti c.d. controindicati“.

“Per quanto concerne, gli atti di revoca adottati dall’Agenzia delle dogane e dal Comune di Manfredonia (FG), trattasi di atti doverosi conseguenziali alla intervenuta interdittiva antimafia, la cui motivazione poggia essenzialmente sul presupposto del provvedimento prefettizio. Ragion per cui non v’è alcuna violazione delle norme di settore, pur addotte, ma non dimostrate“.

“I testi narrativi dei due atti di revoca sono chiari e fanno diretto riferimento alla preclusione vincolata, ostativa alla possibilità di esercizio del distributore di carburante ed alle relative attività connesse, che è subentrata con il sopraggiungere del provvedimento di interdittiva in questione”.

“Con più diretto riferimento ai vizi sollevati riguardo al provvedimento interdittivo antimafia, va detto che esso, oltre ad essere stato emesso a seguito di idonea istruttoria, risulta plurimotivato. Più specificamente, la Prefettura di Foggia ha riscontrato, a carico del ricorrente, precedenti penali e/o di polizia per sequestro di persona in concorso, ricettazione, reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonché è risultato controllato più volte con soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti“. “Gli elementi di fatto indiziari contenuti nell’interdittiva sono copiosi“.

Così deciso a Bari nella camera di consiglio del 4 aprile 2023, con presidente FF della II Sezione, Rita Tricarico.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it