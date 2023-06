Pesca, Casanova: “Bene voto contro piano Ue, Lega difende pescatori”

Bari – “Il voto di oggi in Commissione Agricoltura alla Camera contro il Piano UE della pesca è un ulteriore, importante tassello che la Lega aggiunge alla lotta serrata che stiamo conducendo, da Roma a Bruxelles, contro un provvedimento che colpisce pesantemente il comparto ittico italiano e i nostri pescatori”.

Lo dichiara l’europarlamentare Lega – ID Massimo Casanova, membro della Commissione Pesca in UE.

“Ringrazio i colleghi deputati per il segnale straordinariamente importante che lanciamo oggi, alla vigilia delle protesta delle marinerie in programma il prossimo 23 giugno, e del prossimo Agrifish di Lussemburgo: no ad un piano irricevibile che, riducendo lo strascico ed aumentando la tassazione sui carburanti, mette in pericolo la sopravvivenza di circa 3mila pescherecci italiani ed intere famiglie, spianando la strada alle importazioni estere che agiscono spesso in dumping sociale ed ambientale o, peggio, alle multinazionali del cibo artificiale.

Non permetteremo che uno dei settori cardine dell’italianità soccomba di fronte all’isteria ambientalista che governa l’UE”.