Pesca, Gatta: “Bene bocciatura Piano UE dalla Commissione Agricoltura”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Sono soddisfatto del parere negativo espresso all’unanimità dalla Commissione Agricoltura alla Camera sul “Piano d’azione dell’UE” per la protezione degli ecosistemi marini. Lo scrive in una nota Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia. “Il Piano UE – spiega – prevede una forte limitazione della pesca a strascico in tutta Europa, non considerando l’impatto sociale ed economico su imprese, lavoratori e territori.

Restrizioni che comporteranno gravi conseguenze per il settore della pesca e una dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento dei prodotti ittici, provenienti spesso da paesi stranieri che non hanno le nostre rigorose leggi in materia di ambiente, sicurezza, non solo alimentare, lavoro.

Secondo il documento, approvato oggi dalla Commissione Agricoltura di cui sono componente, il Piano UE – prosegue – deve essere “profondamente revisionato”, eliminando le restrizioni alla pesca a strascico, introducendo misure a sostegno della transizione ecologica e della decarbonizzazione delle imbarcazioni e promuovendo il rinnovo della flotta peschereccia. Il Piano deve, inoltre, prevedere misure di contrasto alla pesca illegale e non regolamentata, che provoca danni ambientali.

È inoltre necessario procedere ad una valutazione di impatto che tenga conto delle ripercussioni socio-economiche ed occupazionali delle misure prospettate sul settore della pesca.

Contro il Piano UE si sono mobilitate le marinerie italiane: il prossimo 23 giugno cooperative, imprese, organizzazioni di categoria, sindacati, saranno uniti per dire no allo smantellamento della pesca a strascico e per salvaguardare un settore che rappresenta il 20% della flotta totale peschereccia, con 2088 unita`, circa 7000 lavoratori, il 30% degli sbarchi di prodotti ittici ed il 50% dei ricavi. Sarò presente alla manifestazione organizzata a Manfredonia: è nostro dovere salvaguardare un settore che dà lavoro a migliaia di persone e garantisce prodotti sicuri, freschi, di altissima qualità, che rispettano le regole di tracciabilità e certificazione europea”, conclude.