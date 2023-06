Pio & Amedeo a Lecco per seguire il Foggia: alta tensione in tribuna

FOGGIA – La squadra lombarda torna in serie B dopo 50 anni al termine di una sfida intensa contro i ragazzi di Delio Rossi, che, con grande orgoglio, sono arrivati a un passo dall’impresa. Sia nella gara d’andata che di ritorno ci sono state delle polemiche sulle decisioni arbitrali, e a farlo è stato anche un tifoso d’eccezione come Amedeo Grieco (del duo comico Pio e Amedeo) che presente allo stadio ha commentato: “Volevo venire a tutti i costi. Vedere il Foggia che lotta per la Serie B è un’emozione unica e inaspettata”.

In un video pubblicato da Unica Tv vengono mostrati i momenti di tensioni in tribuna tra i comici Pio e Amedeo e i tifosi del Lecco, durante la finale Playoff di serie C tra Foggia e Lecco. Nel video che vi mostriamo invece si vedono i due conduttori pugliesi in tribuna che seguono la gara tra i tifosi del Lecco. Lo riporta la7.