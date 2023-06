“Rotice come il Marchese del Grillo, il consigliere Ciuffreda aveva il diritto di chiedere accesso agli atti”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il Sindaco continua a sottrarsi al dovere di fare piena luce sulle questioni legate alle accuse di abusi edilizi rivoltegli da una testata on line. E’ stupefacente la disinvoltura con cui l’ing. Rotice, come il Marchese del Grillo, recita la parte della vittima e cerca di ribaltare la situazione con un attacco immotivato al consigliere Massimo Ciuffreda, reo, a suo dire, di aver esercitato impropriamente il proprio ruolo.

Il Sindaco fa finta di non sapere che il consigliere Ciuffreda aveva tutto il diritto di richiedere l’accesso agli atti relativi all’area Polder, di recente teatro di una delle più brutte figure nella storia di Manfredonia, a livello nazionale.

Il consigliere Massimo Ciuffreda “considerato il clamore mediatico suscitato dall’abusivismo diffuso nell’agro di Siponto, al fine di approfondire la conoscenza circa le legittimità degli interventi edilizi eseguiti ed elaborare proposte finalizzate al recupero dell’intera area” ha chiesto solo e soltanto di “visionare ed estrarre copia degli atti amministrativi e delle istanze di legittimazione delle occupazioni del demanio civico “paludi Sipontine””.

Il Consigliere Massimo Ciuffreda, al momento della richiesta, non sapeva nemmeno dell’esistenza di un “fascicolo personale” a nome dell’ingegner Rotice.

E’ forse colpa del Consigliere se non c’è ormai un settore dell’amministrazione in cui il Sindaco non debba scontare incompatibilità e preoccupanti conflitti d’interesse? E’ evidente il tentativo dell’ing. Rotice e del suo staff di mandare tutto in caciara e di intimidire i Consiglieri del Partito Democratico, diffondendo falsità e accusandoli ingiustamente di un uso illecito dei dati acquisiti. Dimentica forse il Sindaco che gli stessi documenti, già prima, erano nella disponibilità anche di altri soggetti e che chiunque, tra questi, avrebbe potuto diffonderli approfittando del paravento offerto dalla richiesta di accesso agli atti del consigliere Ciuffreda.