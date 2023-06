Rottura condotta idrica #Foggia: ritorna l’acqua su tutto l’abitato

Bari, 20 giugno 2023 – E’ tornata l’acqua su tutta la città di Foggia grazie a un complesso lavoro di realizzazione di bypass eseguito in tempi record dai tecnici di Acquedotto Pugliese, impegnati da oltre 24 ore, senza sosta, nel porre rimedio al danneggiamento da parte di ignoti della condotta adduttrice principale dell’abitato.

Contestualmente su quest’ultima condotta hanno preso avvio i lavori di sostituzione di un tratto di circa 10 metri di lunghezza e 1,8 metri di diametro.

Dai primi accertamenti la rottura sarebbe stata arrecata da un danneggiamento da parte di ignoti, prontamente denunciato alle Autorità competenti.

Nella mattina del 19 giugno, a seguito delle operazioni di aggottamento dell’acqua, è stato possibile prendere visione del reale stato della condotta che presentava un vistoso squarcio della larghezza di circa un metro e mezzo e un’altezza di circa 50 cm.

La tubazione, risalente agli anni 80 e con una portata di 600 litri al secondo, è in cemento armato precompresso e durante i rilievi presentava una visibile fuoriuscita dei ferri, con distacco del cemento copriferro degli stessi, solo in corrispondenza dello squarcio.

Dall’analisi dello stato dei luoghi è apparso evidente che, in corrispondenza della rottura siano stati effettuati lavori di sbancamento e successivo riempimento con materiale misto stabilizzato, ovvero lavori puntuali di perforazione del terreno, che hanno determinato uno schiacciamento della condotta con successiva rottura della stessa.

Acquedotto Pugliese informa che, prudenzialmente, per le prime ore di ripresa dell’erogazione negli impianti, è opportuno usare l’acqua dei rubinetti per uso domestico-sanitario e con precauzioni per uso potabile.

Acquedotto Pugliese continua a garantire un servizio integrativo di distribuzione con autobotti che sono dislocate in:

· Corso Garibaldi, nei pressi del Municipio

· Villa Comunale

· Rotatoria dell’Ospedale Riuniti

· Chiesa Sacro Cuore, zona Candelaro

· Via Leone XIII, Rione Martucci

· Chiesa Annunciazione del Signore, Zona Macchia Gialla

· Ospedale Riuniti di Foggia

· Ospedale D’Avanzo

· Rsa Don Uva

· Carcere di Foggia

· Aeroporto Gino Lisa

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per limitare eventuali disagi.

Per informazioni: numero verde 800.735.735 – www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”) – Twitter, account @AcquedottoP